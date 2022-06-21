تقرير فرنسي: تولوز ينتظر الأول من يوليو لضم مصطفى محمد

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

ينتظر نادي تولوز الفرنسي حتى الأول من يوليو المقبل من أجل التقدم بعرض لضم مصطفى محمد من جالاتاسراي التركي.

ونقل موقع "score" الفرنسي عن موقع "Aksam Spor" التركي أن جالاتاسراي سيفعل عقد شراء مصطفى محمد مع نهاية الشهر الجاري من الزمالك، ثم يستطيع التفاوض لبيع لاعبه.

بطل دوري الدرجة الثانية يسعى لتدعيم هجومه ووضع مصطفى محمد أولوية لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وذكرت جريدة فوتوسبور التركية في وقت سابق أن تولوز انضم إلى قائمة الأندية الفرنسية التي ترغب في ضم مهاجم الزمالك السابق.

ثلاثي الدوري الفرنسي بوردو، وليل، ومونبيليه يرغبون في التعاقد مع صاحب الـ ـ24 عاما بداية من الموسم المقبل، حسب تقارير تركية.

وحسبما ذكرت فاناتيك التركية فإن جالاتاسراي يشترط الحصول على عرض مادي يتراوح بين 8 إلى 10 مليون يورو للتخلي عن خدمات المهاجم الدولي المصري.

وأوضحت الصحيفة التركية أن إدارة جالاتاسراي ترغب في استمرار المهاجم الشاب ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم المقبل لكنها ستوافق مع إصرار اللاعب على خوض تجربة جديدة بشرط الحصول على مقابل مادي بالقيمة السابق ذكرها.

وكان مهاجم منتخب مصر قريبا من الانتقال لـ بوردو الفرنسي خلال شهر يناير الماضي، قبل أن يفشل الانتقال في اللحظات الأخيرة.

وخاض مصطفى 38 مباراة مع جالاتا سراي خلال الموسم الجاري. سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

بشكل عام، سجل الدولي المصري 16 هدفا وصنع 5 في 56 مباراة لعبها بقميص ناديه التركي.

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