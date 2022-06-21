عبد الفتاح: نجهز فيديو لشرح الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في الدوري

أقامت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح اليوم الثلاثاء محاضرة فنية لتحليل وتقييم أداء الحكام في المباريات الأخيرة بالقسم الأول.

وقال عصام عبد الفتاح على هامش المحاضرة: "أقيمت المحاضرة بحضور طواقم التحكيم بالكامل وعددهم 6 حكام في كل مباراة، ونناقش معهم الإيجابيات في المباريات التى قاموا بإدارتها و كذلك النقاط التى تحتاج إلى معالجة أو تطوير".

وأضاف "المحاضرة تطرقت إلي مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى و الزمالك والتى أدارها طاقم أجنبى بالكامل،تحدثنا عن ايجابيات الحكم الإسباني و مدى اهتمامه بالتفاصيل، رغم أنه كان هناك بعض الأخطاء ولكنها موجودة فى العالم كله و هذا شئ طبيعى".

وأوضح عبد الفتاح قائلا: "لجنة الحكام المصرية تعمل بشكل علمى مدروس وتستعين بأحدث الوسائل المتواجدة على مستوى العالم و نسعى دائما للمزيد من التطوير، و نتمنى ممن يتحدثون عن التحكيم المصرى أن يكونوا على دراية كافية بجميع الجوانب لكى يفيدوا التحكيم".

وأتم كاشفا: "لجنة الحكام تجهز حاليا فيديو لن تتجاوز مدته 10 دقائق، يتضمن شرح وتحليل بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في المباريات الأخيرة، سيتم عرضه غدا على المنصات الإلكترونية لاتحاد الكرة وسيكون هذا الأمر تقليدا ثابتا خلال الفترة المقبلة".

وسبق وأن خرج عصام عبد الفتاح في تصريحات عن مباراة القمة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لعبة إمام عاشور في مباراة القمة من وجهة نظري هي ركلة جزاء للزمالك".

وأضاف "المباراة كانت أقل من المستوى ولم يكن هناك حالات جدلية كبيرة وكل ذلك ساعد طاقم التحكيم الإسباني في الظهور بشكل جيد".

وتعادل الأهلي مع الزمالك 2-2 في مباراة قمة الدوري ضمن منافسات الجولة الـ20 من المسابقة.

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