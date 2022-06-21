عبد الفتاح: نجهز فيديو لشرح الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في الدوري

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

عصام عبد الفتاح

أقامت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح اليوم الثلاثاء محاضرة فنية لتحليل وتقييم أداء الحكام في المباريات الأخيرة بالقسم الأول.

وقال عصام عبد الفتاح على هامش المحاضرة: "أقيمت المحاضرة بحضور طواقم التحكيم بالكامل وعددهم 6 حكام في كل مباراة، ونناقش معهم الإيجابيات في المباريات التى قاموا بإدارتها و كذلك النقاط التى تحتاج إلى معالجة أو تطوير".

وأضاف "المحاضرة تطرقت إلي مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى و الزمالك والتى أدارها طاقم أجنبى بالكامل،تحدثنا عن ايجابيات الحكم الإسباني و مدى اهتمامه بالتفاصيل، رغم أنه كان هناك بعض الأخطاء ولكنها موجودة فى العالم كله و هذا شئ طبيعى".

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن إصابة عبد القادر ومعلول وحمدي والشحات.. ومدة غيابهم عصام عبد الفتاح لـ في الجول: مواجهة الأهلي وبيراميدز بحكام أجانب بلدية المحلة لـ في الجول: أحمد عبد الرؤوف مدربا جديدا للفريق عبد الفتاح: مباراة القمة كانت سهلة على الحكم الإسباني.. ولم يحتسب ركلة جزاء للزمالك

May be an image of 4 people and people standing

وأوضح عبد الفتاح قائلا: "لجنة الحكام المصرية تعمل بشكل علمى مدروس وتستعين بأحدث الوسائل المتواجدة على مستوى العالم و نسعى دائما للمزيد من التطوير، و نتمنى ممن يتحدثون عن التحكيم المصرى أن يكونوا على دراية كافية بجميع الجوانب لكى يفيدوا التحكيم".

وأتم كاشفا: "لجنة الحكام تجهز حاليا فيديو لن تتجاوز مدته 10 دقائق، يتضمن شرح وتحليل بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في المباريات الأخيرة، سيتم عرضه غدا على المنصات الإلكترونية لاتحاد الكرة وسيكون هذا الأمر تقليدا ثابتا خلال الفترة المقبلة".

وسبق وأن خرج عصام عبد الفتاح في تصريحات عن مباراة القمة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لعبة إمام عاشور في مباراة القمة من وجهة نظري هي ركلة جزاء للزمالك".

وأضاف "المباراة كانت أقل من المستوى ولم يكن هناك حالات جدلية كبيرة وكل ذلك ساعد طاقم التحكيم الإسباني في الظهور بشكل جيد".

وتعادل الأهلي مع الزمالك 2-2 في مباراة قمة الدوري ضمن منافسات الجولة الـ20 من المسابقة.

اقرأ أيضا

عضوية عاملة للاعبي الزمالك بعد القمة

تصريحات قوية من شيكابالا

نور الشربيني تعلق على تمثيل الشوربجي لإنجلترا

مواجهة الأهلي وبيراميدز بحكام أجانب

الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
قائمة الأهلي - غيابات كثيرة في مواجهة غزل المحلة البنا حكما لمباراة البنك الأهلي والزمالك عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي وغزل المحلة كرة طائرة - الزمالك يجدد تعاقد رضا هيكل لمدة 3 سنوات في الجول يكشف تفاصيل إصابات الزمالك أمام البنك الأهلي قائمة الزمالك - غيابات كثيرة في الدفاع لمواجهة البنك الأهلي قائمة البنك الأهلي - منسي وهلال وبامبو على رأس 22 لاعبا لمواجهة الزمالك.. وغياب سعيد الأهلي يعلن إصابة عبد القادر ومعلول وحمدي والشحات.. ومدة غيابهم
أخر الأخبار
تقرير: أرسنال يقدم عرضا إلى ليدز من أجل رافينيا 17 دقيقة | ميركاتو
تقرير سعودي: اتحاد جدة يحدد موقف حجازي والمحترفين 38 دقيقة | المحترفون
كأس العرب للصالات - غياب مصر.. تعرف على ملخص الجولة الثانية من دور المجموعات 54 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: موناكو اتفق مع ليفربول على ضم مينامينو 57 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - منتخب مصر يخسر من النمسا وبلجيكا في بداية مشواره بكأس العالم 3×3 58 دقيقة | كرة سلة
مباشر ميركاتو في الجول - كل صفقات الصيف لحظة بلحظة ساعة | ميركاتو
عضو اتحاد السلة لـ في الجول: إصابة مهاب ياسر بقطع في الرباط الصليبي ساعة | كرة سلة
الشوربجي لـ في الجول: سأظل فخورا بتحقيق البطولات باسم مصر.. وتأثرت بتشجيع المتفرجين ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني 4 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري