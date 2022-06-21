حوار في الجول - نور الشربيني تتحدث عن أقوى إصابة وتشجيع الأهلي ودعم محمد صلاح

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 17:19

كتب : محمد سمير

نور الشربيني - اسكواش

كشفت نور الشربيني عن انتمائها وتشجيع النادي الأهلي وارتباطها بكرة القدم منذ صغر.

وأعربت نور في حوار مع FilGoal.com عن سعادتها بدعم محمد صلاح لهم وزيارتهم خلال بطولة العالم في 2017 بمدينة مانشستر.

وعن تاريخ إصاباتها قالت نور الشربيني: "أقوى إصابة تعرضت لها كانت في سن الناشئين وقيل لي ربما لا تلعبي اسكواش مجددا ولم أتخيل ذلك وكان صعبا عليّ".

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وأوضحت نور لـ FilGoal.com "تشخيص الإصابة كان له علاقة بنمو العظام فتعرضت إحدى عظامي "مفصولة" واختلفت آراء الأطباء وقتها حتى أجريت العملية في ألمانيا".

وأضافت نور مازحة "لا توجد بطولة عالم شاركت فيها دون إصابة، كل نسخة بإصابة مختلفة، بالتأكيد لا علاقة تربط ذلك ولكن الظروف تكون كذلك، بالطبع بطولة العالم هي الأهم وتكون رغبتي الفوز بها".

وعن كرة القدم كشفت نور "ارتبط بكرة القدم منذ الصغر فهي لعبة الشعب، أشجع النادي الأهلي وأرى إنه أمر طبيعي الكشف عن انتمائي فكل شخص يشجع فريقه المفضل".

وتابعت "كنت أحضر الكثير من المباريات في برج العرب لأنه بجانب منزلي".

وبالحديث عن التواصل مع محمد صلاح قالت نور: "محمد صلاح دعمنا في بطولة العالم 2017 في مانشستر وقام بزيارتنا وكان أمر رائع بالنسبة لنا أن نراه ونجتمع به".

وعن التواصل بينهما حاليا أجابت "في أوقات قليلة هناك تواصل بيننا بعد تحقيق البطولات".

وعن منافساتها بالأسطورة الماليزية نيكول دافيد كشفت "تغلبت على نيكول في بطولة العالم للسيدات بماليزيا وكنت وقتها في مرحلة الناشئين، الجميع يعلم من هي نيكول وما وصلت إليه من إنجازات كنا نرى إننا في جانب وهي جانب آخر، لذلك سعادتي كانت لا توصف بعد الفوز عليها".

وتابعت "من كان يفوز عليها بشوط واحد فقط كان أمر جيد، فمجرد إحساس الفوز عليها والمنافسة معها في نفس المستوى كان حلم بالنسبة لي".

وتعتبر نيكول دافيد هي أسطورة الاسكواش وحققت لقب بطولة العالم 8 مرات من قبل.

وكشفت نور الشربيني: "لعبت في جيلين مختلفين وأرى اختلاف تام بينهما، في البداية كانت أنا أصغر لاعبة وكانت معاملتهم لي مختلفة عكس الآن أنا أكبر لاعبة".

وأضافت "رنيم الوليلي وأمنية عبد القوي يعتبران من الشخصيات الأساسية في حياتي وتعلمت منهم الكثير داخل الملعب وخارج الملعب، كنت فخورة أنني لاعبة من ذلك الجيل".

وكانت نور الشربيني تتنافس مع رنيم الوليلي قبل اعتزال الأخيرة على صدارة التصنيف العالمي.

وشددت "المنافسة بيني وبين رنيم كانت قوية بالفعل ولكن علاقة الصداقة بيننا أهم وأقوى من الرياضة نفسها".

واختتمت نور تصريحاتها "أسافر معها منذ كان عمري 14 عاما وبالتأكيد في الملعب كل منا يريد أن يفوز ولكن بعد انتهاء اللقاء مباشرة نعود إلى طبيعتنا ومن الممكن أن نخرج عقب اللقاء، الآن المنافسة اختلفت نوعا ما".

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