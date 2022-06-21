مرتضى: منح لاعبي الزمالك عضوية النادي بعد مستواهم في القمة.. وكنا نستطيع الفوز برباعية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 18:11

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك قبل انطلاق القمة

منح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك العضوية العاملة للاعبي الفريق بعد مستواهم في مباراة القمة أمام الأهلي.

وقال مرتضى منصور في فيديو مع لاعبي فريقه نشره موقع الزمالك الرسمي: "مرتضى منصور يمنح لاعبي الزمالك عضوية عاملة بالنادي بعد الأداء في مباراة الأهلي".

وأضاف "لاعبو الزمالك قدموا درسا في الرجولة خلال مباراة القمة بعد خوضها ولديهم لاعب هارب وآخر موقوف وفي غياب كل من حازم إمام والمثلوثي وفتوح والجزيري وأبو جبل وعبد الغني لعب وهو مصاب وأيضا الونش".

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وواصل "في ظل كل هذه الغيابات وأن يؤدي الزمالك هذا الأداء وفي وجود هذا الحكم وفي ملعب الأهلي فهذا أمر كبير".

وتابع "ما أعجبني في المباراة هو الروح العالية بين لاعبي الزمالك والأهلي في الملعب والجمهور في المدرجات".

وأكمل "نزول شيكابالا وتغييرات فيريرا قلبوا المباراة لصالح الزمالك وكان من الممكن أن نفوز بأربعة أو خمسة أهداف".

وشدد "قدمنا مباراة عالمية أمام الأهلي وأمتعنا الجمهور وحافظنا على صدارة الدوري".

وأوضح "أقول لكل لاعب هرب من هذه المباراة الجندي الشجاع لا يهرب من المعركة".

وأتم تصريحاته "تغيير زيزو وبنشرقي في القمة رؤية جهاز فني فقط وليس معناه أي شيء آخر".

وتعادل الأهلي مع الزمالك 2-2 في مباراة قمة الدوري ضمن الجولة الـ20 من المسابقة.

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