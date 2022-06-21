شيكابالا: مباراة القمة بداية حقيقية نحو طريق فوز الزمالك بالدوري

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 18:15

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال شيكابالا بهدفه في شباك الأهلي

شدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك على أن مباراة الأهلي الماضية هي بداية حقيقية للفريق في مسابقة الدوري، من أجل الحفاظ على اللقب.

وقال شيكابالا في فيديو مع لاعبي الزمالك ومرتضى منصور نشر على موقع النادي: "مباراة القمة بداية حقيقية للزمالك في المباريات المقبلة حتى نحقق لقب الدوري".

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين قبل القمة وطالبتهم باللعب باسم جمهور الزمالك وإظهار روح كبيرة".

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وواصل "وعندما تشاهد الجماهير قتالكم في الملعب سوف تشجعكم أكثر وهذا ما حدث بالفعل".

وأتم "مجلس الإدارة صرف جزءا كبيرا من مستحقات اللاعبين قبل مباراة القمة لتحفيزهم".

وتعادل الأهلي مع الزمالك 2-2 في مباراة قمة الدوري ضمن الجولة الـ20 من المسابقة.

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