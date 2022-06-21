مسلسل أومتيتي يبدأ.. سبورت: الفرنسي يريد العودة إلى ليون

بدأ مسلسل صامويل أومتيتي الصيفي بشأن رحيله أو بقائه في برشلونة خلال الموسم المقبل.

أومتيتي جدد عقده مع برشلونة يناير الماضي حتى عام 2026 كما خفض راتبه ليتيح للنادي مساحة في سقف الرواتب للتماشي مع قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالدوري الإسباني.

وبحسب "سبورت" الإسبانية فإن خروج أومتيتي من برشلونة هذا الموسم رغبة متبادلة من جانب الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن أومتيتي يرغب في العودة إلى ليون لكن هناك شكوك حول حالة اللاعب البدنية بسبب الإصابات المتكررة التي يتعرض إليها منذ 2018.

ولم يشارك المدافع الفرنسي مع برشلونة الموسم المنقضي سوى في مباراة وحيدة أمام أوساسونا في 12 ديسمبر 2021.

وكان أومتيتي قد انضم الى برشلونة عام 2016 قادمًا من ليون، وخاض مع برشلونة 132 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف.

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