تليجراف: حكم جديد يعتزل في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 18:46

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة تليجراف الإنجليزية عن خروج الحكم كيفن فريند من الدوري الإنجليزي.

وقرر ابن الـ50 عاما ترك الدوري الإنجليزي ليكون الموسم الماضي هو الأخير له.

وانضم فريند إلى مايك دين وجوناثان موس ومارتن أتكنسون.

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وبدأ فريند التحكيم في الدوري الإنجليزي موسم 2009-2010 بعد ست سنوات من التحكيم في الدرجة الأولى والثانية.

أدار فريند 274 مباراة في الدوري الإنجليزي، أشهر خلالها 942 بطاقة صفراء و15 بطاقة حمراء بجانب 71 ركلة جزاء.

ابن الـ50 عاما أدار 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

مباراة برايتون أمام وست هام كانت الأخيرة بالنسبة له كحكم في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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