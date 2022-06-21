فوت ميركاتو: باريس يضغط لخطف ليفاندوفسكي من برشلونة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 15:26

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

يواصل باريس سان جيرمان محاولاته لعرقلة انضمام روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

بحسب فوت ميركاتو، فإن باريس سان جيرمان يحاول استغلال عدم قدرة برشلونة على تلبية مطالب بايرن ميونخ المادية حتى الآن لخطف الصفقة.

ووافق برشلونة في وقت سابق على بيع 49.9% من شركته و25% من حقوق البث لحل الأزمة المالية.

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باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع مهاجم جديدا الصيف الحالي مع محاولات أخرى لضم جانلوكا سكاماكا من ساسولو.

ولكن لويس كامبوس يضغط مع بيني زهافي وكيل ليفاندوفسكي لمحاولة حسم الصفقة.

وكيل اللاعب الألماني كان له دورا كبيرا في انتقال نيمار للفريق الفرنسي.

ويعد ليفاندوفسكي أحد أهم أهداف برشلونة في الصيف الحالي مع تأكيد بايرن ميونخ على عدم قبول أي عرض أقل من 50 مليون يورو.

عرض برشلونة لضم اللاعب كان بعيدا عن المطلوب، في انتظار بعض التغيرات مع الانتعاشة المالية المتوقعة.

وأعلن ليفاندوفسكي في وقت سابق رغبته بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ وسط رغبة برشلونة في التعاقد معه ولكن النادي الألماني أوضح تمسكه ببقاء اللاعب الذي ينتهي تعاقده في 2023.

ليفاندوفسكي قال في تصريحات سابقة لـ "onet sport": "سأرحل عن بايرن لأنني أريد المزيد من المشاعر في حياتي، لم يرغبوا في الاستماع إلي حتى النهاية. هناك شيء ما مات بداخلي ومن المستحيل تخطيه، حتى لو تريد أن تكون محترفا فلا يمكنك تعويض ذلك".

واستطرد "سأترك رفاقي الذين أمضيت سنوات عديدة مع بعضهم ورأينا بعضنا كل يوم وقضينا وقتا رائعا. هذه صداقات حقيقية، ليس هناك شك في ذلك".

وأردف "لا أتخيل أن بايرن سيرغب في منحي من الرحيل بالقوة، لأجل ماذا؟ أي نوع من اللاعبين سيرغب في القدوم إلى بايرن وهو يعلم أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث له؟ لقد أمضيت ثماني سنوات جميلة هنا والتقيت بالعديد من الأشخاص الرائعين وأود أن يظل ذلك في ذهني".

وأتم "لم أفكر في دراسة أي عروض أخرى بخلاف عرض برشلونة".

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم الحالي في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

وحقق النجم البولندي 19 لقبا مختلفا مع العملاق البافاري.

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