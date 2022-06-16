إقرار الرافعات الاقتصادية.. برشلونة يوافق على بيع 49.9% من شركته و25% من حقوق البث

وافقت الجمعية العمومية لنادي برشلونة على بيع 49.9% من أسهم شركة التسويق BLM التابعة لأصول النادي.

يأتي ذلك مقابل مبلغ يتراوح بين 200 و300 مليون يورو بحسب تأكيدات خوان لابورتا رئيس النادي وإدوارد روميو نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية.

وقال روميو خلال انعقاد الجمعية: "ما الذي نفضله؟ امتلاك 100% من شركة قيمتها 10 أم امتلاك 51% من شركة قيمتها 1000؟ الإجابة واضحة بالنسبة لنا".

وبرر النادي هذا المشروع بحاجته لشريك يساعده على النمو في المزيد من الأسواق، مع وجود حق لإعادة شراء الحصة المباعة.

الشركة تأسست عام 2018 لزيادة مبيعات النادي وعملياته الترويجية حول العالم.

ووافق الأعضاء بتصويت 568 لصالح القرار، مقابل 65 رافضا و13 ممتنعا.

وتحدث لابورتا عن مواجهة النادي لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني قائلا: "أخبرتنا الرابطة بأننا لا نستطيع تسجيل لاعب شاب في الفئات السنية دون حل هذه المسألة".

وأوضح "نحن ملتزمون بلوائح الدوري الإسباني، ولكن في الكثير من الأحيان يصعب علينا فهم اللعب المالي النظيف هنا".

وانتقلت الجمعية إلى الخطوة التالية، وهي بيع 25% من حقوق بث النادي لمدة 25 عاما، وهي نصف المدة الزمنية المقدمة في مشروع CVC مع رابطة "لا ليجا".

وقوبل مشروع CVC الذي يرهن حصة من الحقوق لمدة 50 عاما، برفض 4 أندية تمكنت من إيقافه، أبرزهم برشلونة وريال مدريد.

وقال لابورتا: "رفضنا عرضا بقيمة مليار يورو مقابل 100% من حقوق البث لمدة 10 سنوات".

ويستهدف النادي الكتالوني الحصول على قرابة 600 مليون يورو لحل أزمة ديونه المتراكمة وتوفير السيولة اللازمة للتعاقد مع اللاعبين وتسجيلهم دون خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

يذكر أن إدارة لابورتا التي أتت في مارس 2021 عقب استقالة جوسيب ماريا بارتوميو في أكتوبر 2020، قد تسلمت أكبر دين في تاريخ رياضة بما يفوق مليار يورو.

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