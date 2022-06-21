الهلال السعودي لـ في الجول: عرض خرافي لـ ماتا؟ لا نرغب في ضمه من الأساس

كشف الهلال السعودي حقيقة تقدمه بعرض خرافي للتعاقد مع خوان ماتا عقب انتهاء عقده مانشستر يونايتد.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن ماتا تلقى عرضًا براتب 10 ملايين يورو في الموسم الواحد من الهلال ووصفته بالعرض المثير للدوخة لكن اللاعب رفض العرض. (طالع التفاصيل)

وقال فهد المفرج المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الهلال في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هذا الحديث غير صحيح اطلاقا. وليس لدينا رغبة في ضم اللاعب من الأساس".

وأضاف "نملك مجموعة مميزة من اللاعبين الأجانب وفقا لاحتياجاتنا ونرتبط معهم بعقود ممتدة".

ويملك نادي الهلال 7 لاعبين أجانب ضمن قائمته هم: أوديون إيجالو وماتيوس بيريرا وميشايل ديلجادو وجوستافو كويلار وموسى ماريجا وأندري كاريلو وجانج هيون سو.

ماتا أعلن رحيله عن مانشستر يونايتد الذي انضم إليه منذ يناير 2014 قادما من تشيلسي مقابل 44 مليون يورو وقتها.

وعرض مانشستر يونايتد على ماتا الانضمام للطاقم الفني بعد نهاية عقده، لكنه يريد مواصلة مسيرته الكروية.

وخاض ماتا 285 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 47 آخرين، لكنه لم يلعب بشكل أساسي في آخر عدة سنوات من مسيرته مع الشياطين الحمر.

وبدأ ماتا مسيرته مع ريال مدريد كاستيا، ثم تألق مع فالنسيا طوال 4 مواسم، وانتقل منه إلى تشيلسي الذي قاده للفوز بدوري أبطال أوروبا 2012.

ويمتلك ماتا 41 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا كان آخرها في 2016، وتوج مع لاروخا بكأس العالم 2010 ويورو 2012 الذي سجل فيه هدف بلاده الرابع بالمباراة النهائية أمام إيطاليا.