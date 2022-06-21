برشلونة يهجر كامب نو خلال موسم 2024 وينتقل للملعب الأولمبي

أعلن نادي برشلونة في مؤتمر صحفي عن انتقاله لخوض مبارياته في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي خلال موسم 2023\2024.

ويبدأ برشلونة مشروع El Espai Barça الخاص بتطوير ملعبه الأساسي كامب نو، وبالتالي سيضطر لهجره خلال الموسم بعد المقبل.

وصرّح جوان لابورتا رئيس برشلونة صباح اليوم الثلاثاء: "برشلونة سيلعب في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بموسم 2023\2024 خلال تنفيذ التحديثات في ملعب كامب نو".

ولن تمنع التجديدات في ملعب كامب نو برشلونة من خوض مبارياته عليه خلال موسم 2022\2023.

وتههد برشلونة لمجلس البلدية على تحديث المنشآت الأولمبية في ملعب لويس كومبانيس وكذلك تحديث الخدمات وقاعات المؤتمرات وغرف خلع الملابس وموقف السيارات.

وسيتكلف برشلونة مبلغ يتراوح من 15 مليون إلى 20 مليون يورو خلال فترة تواجده في الملعب الأولمبي.

ويتسع الملعب المعروف في كتالونيا بـ "مونتشويك" لـ 55 ألف متفرج، وهو أقل من سعة كامب نو البالغة 98 ألفًا.

الملعب تأسس عام 1929 كحجر أساس لملف برشلونة للتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 1936 التي ظفرت بها برلين في نهاية المطاف.

وتم تجديد الملعب بشكل كامل عام 1989 ليكون جاهزًا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 1992 في برشلونة.

وكان الملعب معقلًا لـ إسبانيول في الفترة ما بين 1997 و2009 حتى انتقال الأخير إلى ملعبه الخاص.

واستضاف الملعب نهائي كأس ملك إسبانيا 9 مرات تاريخيًا، آخرها في 2004 عندما حقق ريال سرقسطة مفاجأة صاعقة وأسقط ريال مدريد بقيادة كارلوس كيروش وحقق اللقب.

كما خاض منتخب إسبانيا الأول عليه 8 مباريات تاريخيًا، آخرها في 2004 بمواجهة بيرو وديًا.

واستضاف الملعب منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية 1992 وشهد التتويج التاريخي للعداء الإسباني فيرمين كاتشو بذهبية مسافة 1500 متر.

ويحمل الملعب اسم لويس كومبانيس منذ عام 2001 وهو حاكم كتالونيا الذي أعدمه نظام فرانسيسكو فرانكو عام 1940.

ملاعب برشلونة

تاريخيًا، استضاف برشلونة مباريات على عدة ملاعب، آخرها كامب نو بالطبع.

مع تأسيس النادي، وحتى عام 1900 كان المعقل هو ملعب فيلودرومو دي لا بونانوفا.

في العام التالي انتقل برشلونة ليخوض مبارياته على ملعب كامبو دل هوتيل كاسانوفاس.

الملعب الثالث كان كامبو دي لا كاريتيرا دي هورتا بين 1901 و1905.

برشلونة واصل التنقل وتحوّل لملعب كامبو دي لا كايي مونتانير بين 1905 و1909.

النقلة الكبيرة لـ برشلونة جاءت بالانتقال إلى ملعب كامبو دي لا كايي إندوستريا والذي لعب فيه بين 1909 و1922، وقد كان أول ملعب مملوك لـ برشلونة في تاريخه، وهو أول ملعب في تاريخ إسبانيا يحتوي على إضاءة صناعية، وهناك اكتسب جمهور برشلونة لقب Culés بسبب وضعية جلوسهم على المدرجات.

أمّا الملعب الأول الشهير لـ برشلونة فهو ليس كورتس الذي كان وطنًا للبلاوجرانا بين 1922 و1957 وشهد بداية إنجازاته التاريخية، قبل أن ينتقل أخيرًا إلى كامب نو عام 1957 ولا يفارقه حتى العام المقبل.

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