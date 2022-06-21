كرة يد - الاتحاد المصري يعلن إرجاء اتخاذ قرار بشأن الحد الأقصى لسن لاعبي الدوري

وافق الاتحاد المصري لكرة اليد على توصية اللجنة الفنية بإرجاء اتخاذ قرار بشأن الحد الأقصى لسن لاعبي الدوري المصري.

وكانت هناك دراسة بشأن الحد الأقصى لسن اللاعبين لفرق الدوري على أن يكون 32 عاما.

وأعلن الاتحاد المصري قراراته في بيان رسمي وجاءت كالآتي:

- الموافقة على توصية وضع معايير لصعود الفرق في جميع المسابقات من مرحلة إلى مرحلة حسب نظام كل مسابقة.

- الموافقة على إرجاء تحديد السن الأقصى للاعبي فرق الدوري الممتاز والدرجة الأولى إلى الموسم المقبل 2023 - 2024 للمزيد من الدراسة مع وضع الضوابط للحفاظ على الحالة الصحية للمشاركين.

- الموافقة على مد الإعارة للاعب / لاعبة بسبب الانتقال من محافظة إلى محافظة أخرى بعيدة بسبب الدراسة بالجامعة مثلا، بيحث تكون مدة الإعارة وفقا لانتقاء السبب مع ضرورة أن يحتفظ النادي المعير بحق الرعاية لمدة موسمين للاعب الصاعد إلى الفريق الأول عند انتهاء الإعارة.

- الموافقة على بند إلغاء التصاريح المؤقتة والسماح بتسليم 10 بطاقات للاعبين بفرق الرجال والمرتبطين فقط للمحترفين والدوري الممتاز به 2004 بدلا من تطبيق ذلك على جميع المراحل السنية.

- استمرار قيد اللاعبين في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى لـ 24 لاعبا من بينهم 4 لاعبين مواليد 2000 و2002 على لاأقل.

- رفض مقترح ربط مسابقة مواليد 2044 ناشئات والبقاء على ربط 2006 مع عمومي سيدات كما هو مقرر من الاتحاد.

وأسفرت قرعة الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد عن المواجهات التالية:

الجولة الأولى:

يلعب الزمالك مع سموحة والأهلي مع المعادي وسبورتنج مع الطيران وهليوليدو مع القناة وطلائع الجيش مع هليوبوليس والشمس مع البنك الأهلي والعبورمع جزيرة الورد ودلفي مع الزهور والأوليمبي مع الجزيرة.

الجولة الثانية:

يواجه الأوليمبي منافسه الزمالك ويلعب طلائع الجيش ضد القناة وهليوليدو مع هليوبوليس والشمس مع جزيرة الورد والعبور مع البنك الأهلي وسبورتنج مع الزهور و دلفي مع الطيران وسموحة مع الجزيرة.

كما اعتمد الاتحاد المصري لكرة اليد النظام الذي سيتم تطبيقه على الموسم الجديد من دوري المحترفين للرجال 2022-2023.

وتم تقسيم دوري المحترفين إلى ثلاث مراحل، مرحلتين باعتباري المرتبط، والمرحلة الثالثة بدون اعتباري للمرتبط.

المرحلة الأولى

تلعب الأندية في المرحلة الأولى دوري من دور واحد، إذ يلعب كل فريق 17 مباراة، يُحتسب معها نقاط مباريات المرتبط مواليد 2022 و2004، وبعد نهاية هذه المرحلة يتم ترتيب الفرق مع احتساب النقاط الاعتبارية للمرتبط.

المرحلة الثانية

يتم تقسيم الأندية إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى تضم الأندية من الأول إلى السادس للمنافسة على لقب بطل دوري المحترفين، ويدخل أصحاب المراكز من السابع إلى الثامن عشر ضمن المجموعتين الثانية والثالثة وتضم كل منهما 6 فرق يتم تحديدها بنظام القرعة، وتلعب الفرق في المجموعتين للمنافسة على البقاء وتحديد الأربعة الهابطين.

في المرحلة الثانية تلعب أندية المجموعات الثلاث دوري من دورين ذهابا وإيابا، يضاف إليها نقاط اعتبارية من نتائج المرتبط 2022 و2004.

المرحلة الثالثة

تلعب فرق كل مجموعة دورة مجمعة من دور واحد بدون نتائج المرتبط، إذ يتحدد من المجموعة الأولى بطل دوري المحترفين، ويهبط أصحاب المركزين الخامس والسادس من المجموعتين الثانية والثالثة.

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