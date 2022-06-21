لا جازيتا ديلو سبورت: توقف مفاوضات إنتر مع ديبالا بسبب لوكاكو

أوقف إنتر مفاوضاته مع باولو ديبالا لأن روميلو لوكاكو بات هدفهم الأول في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى إنتر إعادة لوكاكو إلى الفريق مجددا من تشيلسي حتى لو على سبيل الإعارة.

أما ديبالا فهو وكيل مجاني بعد انتهاء تعاقده مع يوفنتوس ورفض النادي تمديد تعاقده.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن المفاوضات توقفت بين إنتر وديبالا في الوقت الحالي.

وأشار التقرير بناء على معلومات من شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فسبب توقف المفاوضات هو قيمة عمولة وكيل ديبالا.

وبات لوكاكو أولوية إنتر في سوق الانتقالات ويحتاج إنتر بيع اثنين من مهاجميه على الأقل لإتمام صفقة المهاجم البلجيكي وديبالا.

وأوضح التقرير أن إنتر تقدم بعرض جديد لضم لوكاكو على سبيل الإعارة من تشيلسي.

وتزعم التقارير أن إنتر عرض سبعة ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت من أجل إتمام الصفقة.

وانتقل لوكاكو إلى تشيلسي الموسم الماضي بقيمة 113 مليون يورو، ويثق إنتر في إعادته للنادي.

واعترف بيب ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر أن كلا من ديبالا ولوكاكو هما هدفان محددان للفريق.

وأنهى إنتر الدوري الموسم الماضي في المركز الثاني خلف ميلان.

وخاض لوكاكو 44 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات في الموسم المنقضي.

ونجح المهاجم البلجيكي في تسجيل 15 هدفا وصناعة اثنين آخرين.

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