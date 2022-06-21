فابيو فييرا.. النسخة المطورة من مارتن أوديجارد

صفقة هي الأكبر في ميركاتو أرسنال حتى الآن على الرغم من كون اسمه غير مشهور إعلاميا.

فابيو فييرا النادي : أرسنال أرسنال

فابيو فييرا لاعب بورتو والذي أعلن ناديه توصله لاتفاق مع أرسنال من أجل الانضمام إليه في الموسم المقبل مقابل 35 مليون يورو.

صفقة فييرا تمت في هدوء تام وأتمت المفاوضات بشكل سريع وبدون تسليط الضوء بشكل كبير إعلاميا.

من هو فابيو فييرا

فييرا واحد من ناشئي نادي بورتو يلعب في مركز صانع الألعاب أو لاعب الوسط الهجومي.

اللاعب صاحب الـ 22 عاما ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول لبورتو في موسم 2019/2020.

وفي الموسم التالي تمكن فييرا من تثبيت أقدامه مع الفريق الأول وأصبح يشارك بشكل أساسي ولعب 33 مباراة وخلالهم سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

ماذا سيضيف فييرا لأرسنال؟

وجود فييرا سيكون مهما في طريقة لعب ميكيل أرتيتا الذي يفضل اللعب بخطة 4-3-3، وفييرا سيتمكن من اللعب في مركز لاعب الوسط الهجومي أمام توماس بارتي وبجانب مارتن أوديجار.

أو بجانب لاعب مثل جرانيت تشاكا لو أراد أرتيتا إضافة توازن دفاعي أكبر.

فييرا أيضا يمكنه اللعب كصانع ألعاب أو مهاجم وهمي وهو المركز الذي شارك فيه مع بورتو في بعض الأحيان من الموسم في حال أراد أرتيتا تغيير طريقة اللعب.

ما يميز فييرا كلاعب وسط هو قدرته على الزيادة إلى الأمام وتسجيل الأهداف والدخول إلى منطقة الجزاء وليس فقط صناعة اللعب أو تقديم التمريرات المفتاحية.

في تلك اللقطتين، توغل فييرا إلى داخل منطقة الجزاء ويأخذ وضعية المهاجم لتسجيل هدفا.

اللاعب البرتغالي يتميز أيضا بالقدرة على الاحتفاظ بالكرة ولديه القدرة على تسجيل الأهداف وهو ما أظهره هذا الموسم مع بورتو بتسجيله 7 أهداف.

تظل المهمة الرئيسية لـ فابيو فييرا هي صناعة اللعب والتمريرات المفتاحية وللاعب نسبة متوسطة في المباراة للتمريرات المفتاحية وهي 1.3 تمريرة في كل مباراة على الرغم من صناعته لـ 14 هدفا في الدوري وهو رقم رائع.

شيء جديد سيضيفه فابيو فييرا لأرسنال أيضا وهو كونه لاعب بعقلية الفوز لأنه اعتاد على تحقيق البطولات مع بورتو.

بشكل عام فإن فابيو فييرا لاعب يشبه كثيرا مارتن أوديجارد في طريقة اللعب والتمرير والخصائص ولكن فييرا يتميز ببعض الصفات الإضافية التي قد تجعله حتى أفضل من أوديجارد أو نسخة مطورة منه.

أهم مميزات فييرا عن أوديجارد هي السرعة في الانطلاق بالكرة والقوة الجسدية في الاحتفاظ بها كما يتميز أكثر في الإيجابية على المرمى والقدرة على إعطاء التمريرات الحاسمة.

تميز فييرا على أوديجارد يظهر حتى في الأرقام الفردية خصوصا في صناعة لأن فييرا قد صنع أكثر من ضعف أهداف أوديجارد على مدار الموسم.

الأمر لا يتعلق فقط بكون أوديجارد يلعب في الدوري الإنجليزي وفييرا في الدوري البرتغالي الذي يعد أضعف بمراحل على الورق ولكن الأرقام الفردية للاعب تعبر عن حالته في النهاية ومن الوارد ألا ينجح فابيو في الدوري الإنجليزي بالطبع وهو أمر سيعتمد في النهاية على تأقلمه مع طريقة اللعب وشخصيته إذا كانت تتحمل الضغط.

فييرا يحب إرسال التمريرات القصيرة في معظم قراراته ولكنه لا يخا أيضا إعطاء التمريرات الطويلة والتي يرسلها بنسبة 1.6 تمريرة في المباراة وبنسبة نجاح 65%.

من أهم مميزات فييرا هي قدرته على اللعب بالقدم اليمنى والتي سجل بها هدفين هذا الموسم وأحدهم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على الرغم من كونه لاعب أيسر.

على الرغم من قصر قامته فإن فييرا يتمتع بقوة بدنية جيدة، إذ أن اللاعب قد فاز بـ 55% من الالتحامات الثنائية الأرضية وهو رقم جيد للاعب وسط ملعب بجسد قصير.

الجانب الدفاعي هو الأضعف في فابيو فييرا وهو ما يعني عدم تقديمه للمساندة الدفاعية بشكل كبير وهو ما يزيد الحمل على لاعب مثل توماس بارتي في وسط الملعب لاستخلاص الكرة.

فييرا يتدخل على الكرة بنسبة 0.7 في المباراة الواحدة وهو بالطبع أمر سيعاني منه أرتيتا خصوصا إذا شارك بجانب مارتن أوديجارد في وسط الملعب.

فابيو فييرا قد يكون هو نسخة ميكيل أرتيتا من بيرناردو سيلفا في خطوة بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي ولكن بالطبع إذا تم استغلاله بشكل صحيح.

اللاعب الشاب أصبح أمام فرصة ذهبية للإعلاء من اسمه في كرة القدم العالمية بالانضمام إلى الدوري الأكبر في العالم ومع فريق يحتاج إلى خدماته لإكمال بعض نواقصه.

فييرا قد يشكل ثنائيا رائعا مع أوديجارد لأن كلا اللاعبين يكملان بعضهما وإذ ا تمكن أرتيتا من تطوير مستواهم الدفاعي فإن أرسنال سيمتلك وسط ملعب ناري بوجود توماس بارتي بجانبهم.

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