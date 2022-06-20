موسم يتوسطه كأس العالم.. موعد بداية الدوريات الأوروبية الكبرى

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

الدوريات الأوروبية الكبرى

تنطلق ضربة بداية الدوريات الأوروبية الكبرى مبكرا هذا الموسم بسبب كأس العالم 2022.

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الدوري الألماني الإيطالي الإسباني الفرنسي الألماني
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