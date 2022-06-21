مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مستجدات المفاوضات مع كيروش لتدريب المنتخب

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 00:15

كتب : بسام أبوبكر

مؤتمر كيروش والسولية قبل مواجهة السنغال

كشف مصدر من اتحاد كرة القدم عن مستجدات المفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "كيروش أجل الرد على عرض اتحاد كرة القدم لتدريب منتخب مصر وذلك بعد جلسة المفاوضات".

وأضاف "كيروش لا يزال يدرس العرض المقدم من اتحاد الكرة، والمدرب وله بعض المطالب ولم يفصح لهم عن الرد النهائي حتى الآن سواء بالموافقة أو الرفض".

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وواصل "كيروش لا يزال في موزمبيق يقضي فترة راحة، ومن المنتظر أن تكون هناك جلسة أخرى له مع مسؤولي اتحاد الكرة في الأسبوع المقبل".

وأتم تصريحاته "هناك مخاوف في اتحاد الكرة من رفض كيروش، ولذلك استمروا في دراسة السير الذاتية لبعض المدربين مستمرة لاستغلال الوقت".

ورحل كيروش قبل شهرين إثر الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 بخسارة الجولة الأخيرة للتصفيات أمام السنغال بركلات الترجيح.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

وكان اتحاد الكرة وجه الشكر إلى إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وأعلن عن الاستقرار على المدير الفني الأجنبي للفراعنة.

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