والتر بينيتيز يعزز حراسة مرمى إيندهوفن

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 13:03

كتب : FilGoal

والتر بينيتيز

عزز إيندهوفن حراسة مرماه بالتعاقد مع الأرجنتيني والتر بينيتيز قادما من نيس الفرنسي.

صاحب الـ29 انضم للنادي الهولندي بعد 6 سنوات قضاها بقميص نادي نيس.

وأعلن إيندهوفن عبر موقعه الرسمي ضم والتر بينيتيز وتوقيعه عقدا حتى عام 2025.

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وأضاف أن الحارس الأرجنتيني سينضم لتدريبات فريقه يوم الثلاثاء تحت قيادة رود فان نيستلروي بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح.

وقال جون دي يونج مدير الكرة بـ إيندهوفن عن الصفقة: "والتر حارس مرمى ذو خبرة كبيرة لقد أثبت نفسه على مستوى عال ولفترة طويلة".

وأوضح :" لقد لعب ما يقرب من 200 مباراة مع نيس وكان قائدا رائعا. كنا نعلم أن عقده انتهى بعد هذا الموسم وكان متحمسا ووافق على الانتقال إلينا".

والتر شارك مع نيس خلال 37 مباراة خلال الموسم المنصرم وخلال 6 سنوات خاض 188 مباراة واهتزت شباكه بـ231 هدف.

فان نيستلروي أيندهوفن والتر بينيتيز
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