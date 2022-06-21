إيسترن كومباني: التحكيم كان له عامل في ترتيب الفريق بـ الدوري.. وعبد العال مستمر

يثق نصر عبد العزيز رئيس نادي إيسترن كومباني في بقاء فريقه بمسابقة الدوري رغم تذيل الترتيب عقب مرور 22 جولة.

ويرى رئيس إيسترن كومباني أن التحكيم كان له عامل كبير على نتائج الفريق هذا الموسم.

ويتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد 13 نقطة من 21 مباراة وحقق فوزين فقط حتى الآن.

وقال نصر عبد العزيز عبر قناة صدى البلد: "إن شاء الله سنبقى في الدوري الممتاز، المشهد صعب جدا بالتأكيد ولكن إيسترن كومباني ليس في ذلك الموقف لوحده ينافس مع أكثر من فريق".

وأضاف "لن نيأس هدفنا البقاء في الدوري بعد صعودنا وإن شاء الله نحقق ذلك في النهائي".

وعن أسباب نتائج الفريق شدد "عوامل كثيرة أدت إلى تذيل الترتيب، ولكن مقارنة نتائج الدور الأول بالثاني فنتائجنا الحالية أفضل بكثير، تعادلنا مع فيوتشر وسموحة تعادل معنا في أخر ثواني والمقاولون أيضا".

وأوضح رئيس إيسترن كومباني "هناك تذبذب في المستوى لفرق الدوري بالكامل والتحكيم كان له عامل كبير جدا جدا على نتائج إيسترن كومباني، شاهدنا مجاملات لفرق لا تحتاج ذلك".

وأوضح نصر عبد العزيز "احترم النادي الأهلي والفرق الكبيرة ولكن في مواجهتنا شاهدنا الحكم يذهب إلى تقنية الفيديو ويستغرق 3 أو 4 دقائق في حالات كانت واضحة جدا لي من المقصورة بالملعب".

وبالحديث عن الأداء الفني قال: "بصمة علاء عبد العال كانت واضحة جدا منذ تولي قيادته، مباراة الأهلي لم تكن في أفضل حال ولذلك قام بتغريم عدد من اللاعبين لعدم الالتزام بالتعليمات الفنية".

واختتم رئيس إيسترن كومباني تصريحاته "علاء عبد العال مستمر مع الفريق وأنباء رحيله مجرد كلام على مواقع التواصل الاجتماعي، لا نحب التغيير لمجرد التغيير، والمدير الفني مستمر لنهاية الموسم".

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