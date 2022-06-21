كرة سلة - الاتحاد المصري: الأهلي يشارك في البطولة العربية بصفته حامل اللقب

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 11:25

كتب : هاني العوضي

الأهلي - البطولة العربية لكرة السلة

يشارك الأهلي المصري في البطولة العربية لرجال كرة السلة بصفته حامل اللقب.

وكان الأهلي قد حصد النسخة الماضية من البطولة على حساب الكويت الكويتي والتي أقيمت في الإسكندرية.

وأعلن الاتحاد السكندري تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد المصري يفيد بمشاركته في البطولة أيضا.

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وقال محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة لـ FilGoal.com: "الأهلي أيضا سيشارك في البطولة العربية بصفته حامل اللقب".

وتقام البطولة العربية في نسختها الرابعة والثلاثين في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل في الكويت.

وتأتي مشاركة الاتحاد السكندري ضمن الاستعدادات للموسم الجديد بقيادة المدير الفنى الجديد ميودراغ بيريسيك.

أما الأهلي فيدخل البطولة للدفاع عن لقبه تحت قيادة الإسباني أجوستي بوش.

وتوج الأهلي بلقب دوري السوبر للمحترفين للموسم المنقضي بعد التفوق على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2 في مجموع المباريات.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة إفريقيا BAL والتي تقام تحت رعاية NBA للموسم الجديد.

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