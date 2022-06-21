فينيسيوس: سأواصل في أكبر نادٍ بالعالم.. وأنشيلوتي يصفعني أحيانا

شدد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على رغبته الصريحة في الاستمرار بصفوف بطل أوروبا.

التقارير الصحفية أشارت في الأيام الماضية إلى اهتمام باريس سان جيرمان بانتداب الجناح البرازيلي، لكن فينيسيوس أغلق الباب.

وقال فينيسيوس عبر محطة SportTV البرازيلية: "سأواصل في النادي الأكبر بالعالم".

وقارن فينيسيوس بين مدربيه: "تيتي وأنشيلوتي يتحدثان فيما بينهما ويتفقان عندما تكون هناك مباراة. أحيانًا يطلب إخراجي من مباراة أو أخرى. تيتي يسأل أنشيلوتي أيضًا عن كيفية مساعدتي في المنتخب. إنهما متفاهمان وعلاقتهما جيدة. النادي والمنتخب مختلفان. في المنتخب نلعب أكثر في الأمام، تيتي يطالبنا بالهجوم كثيرًا. لكن في ريال مدريد أتراجع بعض الشيء للخلف. في المنتخب نستحوذ أكثر على الكرة. لكن في كرة القدم الحديثة عليك أن تدافع وإلا ستعقّد المهمة على بقية زملائك".

وأوضح: "مسيرتي مع ريال مدريد بدأت لتوها. لا يزال أمامي الكثير لتحقيقه، آمل أن أظفر بالكثير مع نهاية مسيرتي".

كما علّق على لقطة كريم بنزيمة الشهيرة التي طالب فيها عدم تمرير الكرة لـ فينيسيوس: "لم يحدث شيء. كريم يملك عاطفة كبيرة تجاهي. لقد قام بكل شيء لمساعدتي دومًا. في اليوم التالي حضر للحديث معي وأخبرني أنه لم يقصد ذلك. دائمًا ما أستقبل الأمور بشكل إيجابي، وهو يفعل كل شيء من أجلي في الملعب. وبعض الشدة لن تضر أيضًا".

وتحدث فينيسيوس عن مستواه المبهر: "من الطبيعي أن تتطور مع التقدم في العمر. في الناشئين تخطيت عدة مراحل عمرية ووصلت للكرة الاحترافية في عمر السادسة عشر، لم أكن مكونًا بشكل كامل. الضغط في ريال مدريد هائل، لكني حظيت بمساعدة بنزيمة ومارسيلو وكاسيميرو ولاعبين أكثر خبرة. أتطور دائمًا مع الوقت، وهذا الموسم كان جيدًا، والطبيعي أن يكون الموسم المقبل أفضل".

كما شرح علاقته الخاصة بمدربه كارلو أنشيلوتي: "كل الشبان الذين يعملون مع أنشيلوتي يعشقونه. دائمًا ما يتحدث عن كاكا وباتو وريفالدو وريتشارليسون، دائمًا ما يحاول مساعدتنا ولديه جهاز فني شاب للغاية ويمدنا بالمعلومات والثقة التي نحتاجها".

وتابع مازحًا: "أحيانًا أيضًا يصفعنا على وجهنا لأننا نحتاج ذلك، يفعل ذلك معي ومع ميليتاو. أمّا الجهاز المساعد فيخبرنا عن المنافسين، على سبيل المثال إذا كنت سأواجه ظهيرًا سريعًا أو بطيئًا، لأننا لا نستطيع مشاهدة كل المباريات".

وشدد: "ريال مدريد الحالي هو الأكثر اتحادًا منذ قدومي. الاحتفالات كانت مختلفة هذا العام. كلنا شعرنا بشيء مميز. اللاعبون الشباب مثل رودريجو وميليتاو وكامافينجا وأنا انخرطنا في الفريق. وجميعنا علاقتنا جيدة وهذا مهم للغاية".

وعن خوض مباراة خيرية مع رونالدينيو: "لقد نصحني بالاحتفال جيدًا بالألقاب، لأن كل شيء يمر سريعًا ويجب أن نحتفل كما يستحق الأمر".

وتحدث عن نيمار نجم البرازيل وباريس سان جيرمان: "نيمار هو أفضل لاعبينا. دائمًا ما يراقبه المنافسون جيدًا وهو يطلب منا أن نركض في المساحات، فهو يمتلك جودة كبيرة ويستطيع إيصال الكرة لنا. الضغط عليه أكبر دائمًا، هو يسمي ذلك مسؤولية، ويسلبنا الضغط. اللعب مع المنتخب يسبب ضغطًا هائلًا، لكننا نعتاد على ذلك:

وأتم: "الأجواء في منتخب البرازيل هي الأفضل في العالم، الكل يريد التواجد، واللاعبون الأكثر خبرة يعطوننا الهدوء والحرية حتى نفعل ما نريد".

فينيسيوس (21 عامًا) انضم إلى ريال مدريد عام 2018 قادمًا من فلامنجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

وخاض فينيسيوس في 4 مواسم مع ريال مدريد، 170 مباراة، سجل خلالها 36 هدفا وصنع 43.

وانفجر فينيسيوس في الموسم الماضي وسجل 22 هدفا وصنع 20 في 52 مباراة خاضها مع ريال مدريد، وقاده لثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا الذي سجل فيه هدف الحسم أمام ليفربول بالنهائي، كما فاز بكأس السوبر الإسباني.

وخاض فينيسيوس 14 مباراة دولية مع البرازيل، سجل خلالها هدفا واحدا.

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