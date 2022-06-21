نايف أكرد.. زميل كامافينجا الذي لعب بين أزقة القنيطرة ليحقق حلمه بالانضمام إلى وست هام

"كنت متحمسا حقا عندما سمعت عن اهتمام وست هام يونايتد، كنت أعلم أنني بحاجة للذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنه حلم لكل لاعب".

"وست هام يونايتد ناد تاريخي، رأيت بعض مبارياتهم هذا العام، ورأيت المشجعين والأجواء كانت رائعة" تلك كانت كلمات المغربي نايف أكرد صفقة الفريق الإنجليزي الجديدة.

وانتقل المغربي الشاب لصفوف وست هام يونايتد مقابل 35 مليون يورو، ليعزز دفاعات الفريق الإنجليزي في الموسم القادم بعدما حقق المركز السابع الموسم الماضي.

ويستعرض FilGoal.com قصة صعود نجم نايف أكرد لاعب وست هام يونايتد الجديد ومدافع المنتخب المغربي.

ونشأ نايف أكرد في مدينة القنيطرة الساحلية شمال غرب المغرب، تم اكتشاف موهبة الطفل الصغير وهو يلعب كرة القدم بالقرب من واد سبو في مباراة أمام نادي العدل، وحينها تواجد نور الدين طونيا نجم النادي القنيطري السابق بالقرب من الملعب الذي يلعب فيه نايف، ولاحظ طونيا مهارات وإمكانيات نايف، ليتحدث معه ويعرف أنه من عائلة كروية أعطت الكثيرة لنادي "الكاك".

عرض طونيا على أكرد حضور التدريبات رفقة أبناء مدرسة "الكاك" رغم معارضة والدته التي كانت ترفض أن يلعب كرة القدم من أجل الدراسة، ليشارك في عدة دوريات محلية لمدة 5 سنوات تحت إشراف المدرب حسين أنفا، ومن ثم انتقل لأكاديمية محمد السادس التي تعد مركز تدريب وطني للاعبي كرة القدم الشباب، وأصبح واحدًا من أول 45 لاعبا تتراوح أعمارهم بين 12 و 13 عاما ينضمون في سبتمبر 2009، وانضم للمدرسة الداخلية للتركيز أكثر على التعليم وكرة القدم.

واستمر في أكاديمية محمد السادس حتى سن 18 عاما، وفيها تحول من لاعب متوسط ميدان إلى قلب دفاع وتدرب رفقة يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، ومن ثم انضم إلى نادي الفتح الرياضي المغربي في عام 2013، وتلقى عرض من أكاديمية فالنسيا في صيف 2014 لكن لم ينتقل إلى النادي الإسباني.

دخول التاريخ

وتحت إشراف وليد الركراكي مدرب الوداد الحالي، وصل أكرد إلى نهائي كأس العرش في 2015 قبل أن يفوز بلقب الدوري المغربي في 2016 بعد 70 سنة من تأسيس النادي.

"كما هو معروف في المغرب اللاعب الشاب لا تمنح له الفرصة دائما، ولكنه منحنى الثقة منذ أن كنت 17 عام فقط، وكان دائما يقدم لي المساعدة، سواء داخل أو خارج الملعب، ومازال يشاهد المباريات التي ألعبها ويصحح أخطائي".

"وليد مدرب متطلب كثيرا، ويهتم بالجزئيات الصغيرة، بالإضافة إنه قريب من اللاعبين داخل وخارج الميدان ويهتم بأحوالهم ولا يتردد في مساعدتهم، كان بمثابة الأخ الأكبر للاعبين، أما نحن الشباب فكنا نعتبره كأب بالنسبة لنا".

"دخلنا تاريخ النادي بعد تحقيق بطولة الدوري، أتذكر في مباراة ضد فريقي الأم النادي القنيطري، كنت قد سجلت هدفا بالخطأ في مرمانا، ثم استطعنا الانتصار، ومن ثم قرر المدرب وليد الركراكي جلوسي على مقاعد البدلاء، ثم تم الدفع بي وسجلت هدفا في آخر الدقائق ضد اتحاد طنجة، وكان هذا الهدف قد ساهم في تتويجنا ببطولة الدوري، نفتخر كمجموعة أننا أول فريق يقود الفتح لحصد اللقب".

"أما رسالتي لجمهور الكاك كإبن المدينة حيث نشأت كمشجع للنادي القنيطري، وأحاول من وقت لآخر متابعة الفريق، أطالبهم بالصبر وألا يستسلموا ويواصلوا دعم الفريق لتحقيق العودة إلى الدوري المغربي، مدينة القنيطرة تتنفس كرة القدم".

زميل كامافينجا

وفي صيف 2020، انتقل أكرد إلى ديجون الفرنسي مقابل 4 ملايين يورو، وسجل المدافع الشاب أربعة أهداف في 24 مباراة على مدى موسمين في ستاد جاستون جيرارد.

"في الحقيقة الأمر لم يكن سهلا، لأنك ستترك بلدك للانتقال إلى بلد آخر، يعيش وفق ثقافة مختلفة، في الموسم الأول كانت الأمور صعبة، والفضل في التأقلم يعود لصديقي فؤاد شفيق الذي لعبت معه في ديجون، لقد ساعدني كثيرا في التأقلم خارج الملعب، لذا بات من السهل التأقلم داخله".

"أصعب شيء في أوروبا شهر رمضان المبارك، إذ أن الفارق الزمني بين الإفطار والإمساك قصير، ثم في الصباح عليك الاستيقاظ باكرا لخوض التدريبات في التاسعة والنصف صباحا، ثم أقضي اليوم بأكمله وأنا صائم. لكن أحمد الله الذي يساعدني".

كما تحدث عن زميله السابق إدوارد كامافينجا " "إنه لاعب صغير السن، وما زال هامش التطور أمامه، إنه يمتلك الموهبة، فيما يتعلق بشخصيته، فهو لاعب متواضع، ويعي جيدا ما ينقصه وما يجب تطويره كما أنه لاعب ذكي".

"أتذكر قبل السفر للالتحاق بمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي بوروندي وموريتانيا، طلب مني أن أقدم له قميص المنتخب، فرحبت بالفكرة وقلت له أن يحافظ عليه، وأخبرني المغاربة يبعثون له الكثير من الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يحب المغرب، ومن خلال الرسائل يظهر له أن المغاربة يعشقون كرة القدم".

لم يحصل على الاحترام الكافي

أحد الأسباب الرئيسية لعدم حصوله على الاحترام الذي يستحقه أثناء وجوده في ديجون باعتراف الجميع، حيث لم يلعب الكثير من المباريات بسبب الإصابات والانتهاء المبكر لموسم 2019-2020 بسبب وباء فيروس كورونا، ومع ذلك في المباريات التي لعب فيها كانت هناك إشارات على موهبة ظهرت في الدوري الفرنسي.

نادي ديجون كان كان أحد أكثر الفرق لفتًا للأنظار في الدوري، حتى لو لم تعكس النتائج ذلك دائمًا، بسبب طريقة لعبهم فقط ولكن أيضًا بسبب اللاعبين الذين ظهروا في الفريق، وربما لم يتمتع أكرد بالإشادة مثل المهاجم الموريتاني منير شويعر أو خوليو تافاريس، لكنه غالبًا ما كان صخرة في الخلف.

وكانت جودة بناء اللعب لدى أكرد مرتفعة وكان مسيطرًا في الصراعات الهوائية، رغم الأداء الضعيف الذي كان متوقعًا بين الحين والآخر بسبب ضعف الفريق، لكن كان من الواضح أنه قادر على الانضمام إلى فريق لديه طموحات أكبر.

الانتقال إلى ستاد رين

وتبين لاحقا أن هذا الفريق هو استاد رين، الذي انقض على اللاعب المغربي الدولي في صيف 2020، ودفع ما يزيد قليلا عن 4 ملايين يورو.

وسرعان ما أثبت نفسه كلاعب أساسي، حيث بدأ أول مواجهة للنادي في دوري أبطال أوروبا ضد كراسنودار في سبتمبر 2020 وشارك في 4 مباريات في دور المجموعات.

كانت المشاركة بدوري أبطال أوروبا في طي النسيان، لكن مدافعهم الجديد مازال يقدم أداء رائعا باستمرار في الدوري الفرنسي دليلا على جودته، وأنه تمكن سريعا من أن يصبح لاعبا أساسيا في الفريق في موسمه الأول فقط.

وكانت مساهمات اللاعب المغربي واضحة في الحصول الفريق على المركز السادس والتأهل لدوري المؤتمرات الأوروبي أوروبا، ونتيجة لأدائه الرائع تم ترشيحه لجائزة مارك فيفيان فويه -لاعب الكاميرون السابق- التي تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي يلعب في البطولة الفرنسية.

ويعد جزءا كبيرا من مرحلة بناء اللعب في نادي رين، إنه يشعر بالراحة عند اللعب تحت أي ضغط ولديه رؤية رائعة وجودة التمرير الذي تسمح له بإرسال الكرة إلى جميع مناطق الملعب، كثيرا ما يعاد تدوير الكرة من قبل رين إلى اللاعب، عادة في النصف الأيسر، قبل أن يرسل المغربي بشكل قطري الكرة في المساحة خلف خط دفاع الخصم على الجانب الآخر من الملعب.

كما أنه قادر على إرسال تمريرات عمودية تكسر خطوط الهيكل الدفاعي للخصم أو في حمل الكرة إلى الأمام بنفسه من أجل استفزاز الخصم واختراق وسط الملعب.

أكرد أيضا لاعب دفاعي استباقي يبادر بقطع الكرة مباشرة والضغط بقوة على المهاجم بدلا من انتظار الأخير باتخاذ القرار سواء التمرير أو التسديد أو المراوغة.

وبعد خوض 79 مباراة خلال الموسمين الأخيرين، بما في ذلك 9 في الدوري المؤتمرات الأوروبي، حيث وصل رين إلى دور الـ16 قبل إقصائه من قبل ليستر سيتي.

لنُجري مقارنة سريعة بين أرقام المغربي في الدوري لآخر موسمين:

خاض الموسم الماضي 31 مباراة مقابل 35 للموسم قبل الماضي مع ستاد رين.

سجل هدفين الموسم الماضي وصنع مثلهم مقابل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة للموسم قبل الماضي.

دقة تمريراته 90% الموسم الماضي مقابل 91.4% الموسم قبل الماضي.

دقة تمريراته الطولية 78.4% الموسم الماضي مقابل 75.5% الموسم قبل الماضي.

محاولات ضغط ناجحة على المنافس 34.7% مقابل 38.9% الموسم قبل الماضي.

قطع مسار التمريرات 54 مرة الموسم الماضي مقابل 39 للموسم قبل الماضي.

قطع الكرة 30 مرة الموسم الماضي مقابل 55 للموسم قبل الماضي.

قطع مسار التمريرات + عرقلة ناجحة بـ 84 مرة الموسم الماضي مقابل 94 الموسم قبل الماضي.

لمس الكرة 2467 مرة الموسم الماضي مقابل 3019 مرة الموسم قبل الماضي.

حمل الكرة إلى الثلث الأخير في ملعب الخصم 5 مرات الموسم الماضي مقابل 11 الموسم قبل الماضي.

حصل على 3 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء الموسم الماضي مقابل 6 مرات للموسم قبل الماضي.

يبدو أن مردوده الدفاعي تراجع بعض الشيء لأنه لعب 4 مباريات أقل عن الموسم قبل الماضي

أطلق 56 تسديدة الموسم الماضي مقابل 52 الموسم قبل الماضي.

* الأرقام من موقع FBREF

رفقة أسود الأطلس

وشارك أكرد مع المنتخب المغربي للناشئين منذ عام 2015 بعدما خاض بطولة موريس ريفيلو في فرنسا، وساعد بلاده في الوصول إلى النهائي.

وفي عام 2018، فاز ببطولة الأمم الأفريقية للمحليين التي أقيمت في المغرب وكان أحد العناصر الأساسية.

ظهر للمرة الأولى كمدافع لمنتخب المغرب في أغسطس 2016، بعد التعادل السلبي ألبانيا، وكان حاضرا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت الكاميرون في يناير من العام الحالي، حيث وصل رفقة أسود الأطلس إلى ربع النهائي قبل أن تخسر أمام مصر بركلات الترجيح.

وفي عام 2021، أصبح أكرد أيضًا أكثر أهمية للمنتخب المغربي، من أربع مباريات دولية في أربع سنوات قبل 2021، خاض حتى الآن 21 مباراة دولية وسجل هدف وحيد.

وفي مارس 2022، بدأ مباراتي الذهاب والإياب عندما تغلبت المغرب على الكونغو الديمقراطية من بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين لتتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

هل يقدم نايف أكرد ابن مدينة القنيطرة الإضافة المنتظرة لدفاعات وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى دوري المؤتمرات الأوروبي في الموسم القادم؟

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