كشري: استمرار الشعباني منعني من تدريب المصري

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

أحمد كشري - أسوان

كشف أحمد كشري مدرب الإنتاج الحربي الأسبق ولاعب المصري السابق عن توصله لاتفاق مع المصري لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة ولكن الأمر لم يتم بشكل رسمي بسبب قرار الإدارة باستمرار معين الشعباني في ذلك الوقت.

المصري كان قد قرر إعطاء فرصة جديدة للشعباني قبل أن يرحل بشكل رسمي ويتولى حسام حسن تدريب الفريق بداية من مباراة المنصورة في دورالـ 32 من كأس مصر والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

وقال كشري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "توصلت إلى اتفاق مع إدارة المصري ووقعت التعاقد وحصلت على مبلغ مالي لكن قرار بقاء معين الشعباني أوقف الأمور".

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وتابع "أوجه الشكر لإدارة المصري على التفكير بي ولكن تركت لهم المجال وفي النهاية اختاروا التعاقد مع حسام حسن وأتمنى لهم التوفيق لأنني لعبت للمصري لمدة 3 مواسم وبالنسبة لي فإن مصلحة النادي هي الأهم".

وأضاف "في مصر دائما التفكير في المدرب الأجنبي والمدرب المصري مظلوم وحزين مما حدث مع إيهاب جلال في منتخب مصر لأنه تعرض للظلم بشكل كبير".

وأتم "حاليا لا يوجد من يستطيع أن يتولى تدريب منتخب مصر بسبب الأجواء المحيطة ويجب أن يتم إعداد مدربين مصريين للمستقبل".

ويحتل المصري المركز الـ 13 من الدوري المصري برصيد 23 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 15.

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