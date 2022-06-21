هشام صلاح: الاتحاد هو من سيحدد مصيري.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري

كشف هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه في الموسم المقبل.

وقال هشام صلاح عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كان هناك تواصل من الأهلي منذ فترة مع وكيلي ولكني أركز فقط مع الاتحاد السكندري".

وأضاف "وكيلي أخبرني أن هناك رغبة من الأهلي والزمالك لضمي، ولكن كل شيء سيكون عن طريق النادي".

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وواصل "أنا لاعب محترف والاتحاد هو صاحب القرار سواء برحيلي أو لا، وهو من سيحدد وجهتي المقبلة".

وأتم تصريحاته "عقدي مع الاتحاد ممتد لـ3 سنوات مقبلة، هدفي هو الانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة".

هشام صلاح الظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عاما لعب مع الاتحاد السكندري 18 مباراة في الدوري هذا الموسم صنع خلالها هدفا.

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