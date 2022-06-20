وكالة الأنباء الإيطالية: بي إن تنضم إلى أبو ظبي في سباق حقوق بث الدوري الإيطالي

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإيطالي

قدمت شبكة قنوات بي إن سبورتس عرضا للحصول على حقوق البث التلفزيوني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتلقت رابطة الدوري الإيطالي عرضا سابقا من أبو ظبي الرياضية للحصول على الحقوق.

وقررت الأندية مواصلة الدراسات المعمقة اللازمة حتى نهاية الشهر لتقييم أفضل لمسألة بيع الحقوق.

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ولم يتم عرض الدوري الإيطالي على أي قناة في الشرق الأوسط الموسم الماضي.

وعُرضت المباريات عبر قناة الدوري الرسمية على يوتيوب.

وفاز إيه سي ميلان بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه بعد منافسه مع إنتر.

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