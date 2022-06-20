ليس زيدان.. ليكيب: باريس سان جيرمان يتفق مع خليفة بوكيتينو

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 23:03

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

ظهر اسم جديد لتولي قيادة فريق باريس سان جيرمان الفترة المقبلة بعد تكهنات رحيل ماوريسيو بوكيتينو الوشيك.

وبحسب "ليكيب" الفرنسية فإن إدارة باريس توصلت إلى اتفاق مع نادي نيس لتولي كريستوف جالتتيه مدرب الفريق.

وأضافت الصحيفة أن سان جيرمان اتفق على دفع مبلغ يقارب 10 ملايين يورو للحصول على خدمات مدرب نيس الحالي.

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وأفادت بأن إتمام الصفقة يتوقف فقط على إعلان فسخ التعاقد مع بوكيتينو الذي يرتبط بعقد مع النادي الباريسي حتى يونيو 2023.

جالتتيه (55 عاما) يمتلك عقدا مع نيس حتى 2024 قبل وصوله بداية الموسم الماضي من ليل.

وكان جالتتيه قد توج مع ليل بلقب الدوري الفرنسي الغائب منذ 2011.

وتتناقل عدة مصادر صحفية اقتراب ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان من مغادرة منصبه تزامنا مع بحث النادي عن أول لقب لـ دوري أبطال أوروبا، الذي خسره مباراته النهائية في 2020 أمام بايرن ميونيخ.

وسبق ونشر بوكيتينو عدة صور عبر إنستجرام بدت كأنها رسالة وداع، الأولى له بقميص باريس سان جيرمان معلقا عليها "ذكريات عظيمة".

والثانية تجمعه بالنجم البرازيلي رونالدينيو والإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي، حين كانوا جميعا لاعبين في باريس.

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