الكومي لـ في الجول: ننتظر رد اتحاد الكرة بشأن شكوانا ضد أمين عمر.. وسنصعد الموقف

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 22:44

كتب : بسام أبو بكر

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

شدد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي على أن ناديه ينتظر رد اتحاد الكرة على الشكوى المقدمة من الدراويش ضد أمين عمر حكم مباراة فريقه ضد المقاولون العرب.

وقال الكومي لـFilGoal.com: "يجب أن يهتم اتحاد الكرة بالشكوى التي تقدمنا بها ضد أمين عمر حكم مباراتنا ضد المقاولون".

وأضاف "الإسماعيلي ليس نادي صغير حتى يتجاهل اتحاد الكرة الرد عليه، ويجب أن نعرف نتيجة التحقيقات مع أمين عمر".

أخبار متعلقة
طبيب الإسماعيلي يحاول تجهيز بن خماسة لمواجهتي المحلة مدرب الإسماعيلي: نعمل على تصحيح الأخطاء وودية طلائع الجيش مفيدة دييجو دوريجاراي يعلن فسخ تعاقده مع الإسماعيلي

وواصل "مثلما هناك إعلان عن عقوبات اللاعبين والمدربين والأندية يجب على اتحاد الكرة الإعلان أيضا عن عقوبات الحكام".

وأكمل "إذا لم يرد علينا اتحاد الكرة بشأن الشكوى التي قدمناها ضد أمين عمر سوف نصعد الأمر أكثر من ذلك، ولن أترك حق الإسماعيلي يضيع مجددا".

وطالب الكومي بعقوبة الحكم أمين عمر بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء للإسماعيلي أمام المقاولون.

وتعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب بدون أهداف على ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

اقرأ أيضا:

أرنولد جديد في ليفربول

تنافس شرس على هداف الدوري المصري

إعلان هام من الزمالك بشأن طارق حامد

تغيير موعد إرسال أسماء الأندية لـ كاف

موقف الأهلي من المدرب الجديد

الإسماعيلي يحيى الكومي أمين عمر الدوري المصري
نرشح لكم
كاف يعلن مواعيد بطولات الأندية الموسم المقبل.. وموقف النهائي عبد الفتاح: مباراة القمة كانت سهلة على الحكم الإسباني.. ولم يحتسب ركلة جزاء للزمالك منتخب مصر يفتتح كأس العرب لكرة الصالات بالتعادل مع العراق لاعب المصري يجري عملية بالأنف بعد إصابته أمام الجونة الكومي لـ في الجول: سنحصل على مليون ونصف دولار إذا فسخ دييجو عقده.. أتمنى ذلك دييجو دوريجاراي يعلن فسخ تعاقده مع الإسماعيلي بطولة ودية لناشئي إنبي في إسبانيا بمناسبة مئوية نادي بونفيرادينا تنافس ثلاثي شرس.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22
أخر الأخبار
كاف يعلن مواعيد بطولات الأندية الموسم المقبل.. وموقف النهائي 12 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الفتاح: مباراة القمة كانت سهلة على الحكم الإسباني.. ولم يحتسب ركلة جزاء للزمالك 21 دقيقة | الكرة المصرية
وكالة الأنباء الإيطالية: بي إن تنضم إلى أبو ظبي في سباق حقوق بث الدوري الإيطالي 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليس زيدان.. ليكيب: باريس سان جيرمان يتفق مع خليفة بوكيتينو 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكومي لـ في الجول: ننتظر رد اتحاد الكرة بشأن شكوانا ضد أمين عمر.. وسنصعد الموقف 58 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب مصر يفتتح كأس العرب لكرة الصالات بالتعادل مع العراق ساعة | منتخب مصر
لاعب المصري يجري عملية بالأنف بعد إصابته أمام الجونة ساعة | الكرة المصرية
الكومي لـ في الجول: سنحصل على مليون ونصف دولار إذا فسخ دييجو عقده.. أتمنى ذلك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني 4 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري