الكومي لـ في الجول: ننتظر رد اتحاد الكرة بشأن شكوانا ضد أمين عمر.. وسنصعد الموقف

شدد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي على أن ناديه ينتظر رد اتحاد الكرة على الشكوى المقدمة من الدراويش ضد أمين عمر حكم مباراة فريقه ضد المقاولون العرب.

وقال الكومي لـFilGoal.com: "يجب أن يهتم اتحاد الكرة بالشكوى التي تقدمنا بها ضد أمين عمر حكم مباراتنا ضد المقاولون".

وأضاف "الإسماعيلي ليس نادي صغير حتى يتجاهل اتحاد الكرة الرد عليه، ويجب أن نعرف نتيجة التحقيقات مع أمين عمر".

وواصل "مثلما هناك إعلان عن عقوبات اللاعبين والمدربين والأندية يجب على اتحاد الكرة الإعلان أيضا عن عقوبات الحكام".

وأكمل "إذا لم يرد علينا اتحاد الكرة بشأن الشكوى التي قدمناها ضد أمين عمر سوف نصعد الأمر أكثر من ذلك، ولن أترك حق الإسماعيلي يضيع مجددا".

وطالب الكومي بعقوبة الحكم أمين عمر بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء للإسماعيلي أمام المقاولون.

وتعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب بدون أهداف على ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

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