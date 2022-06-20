منتخب مصر يفتتح كأس العرب لكرة الصالات بالتعادل مع العراق

افتتح منتخب مصر لكرة الصالات مبارياته في كأس العرب بالتعادل مع العراق بثلاثة أهداف لكل فريق.

وانطلق كأس العرب لكرة القدم للصالات اليوم في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في السعودية وتستمر حتى يوم 28 يوليو المقبل.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم فاز منتخب فلسطين على السعودية بنتيجة 6-4، كما حقق المغرب الفوز على الكويت بنفس النتيجة.

وفي النتيجة الأكبر خلال البطولة حتى الآن حقق منتخب موريتانيا الفوز على الصومال بثمانية أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من العراق، والجزائر.

وكان منتخب المغرب قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس العرب للصالات والتي أقيمت في مصر.