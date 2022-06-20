منتخب مصر يفتتح كأس العرب لكرة الصالات بالتعادل مع العراق
الإثنين، 20 يونيو 2022 - 22:38
كتب : هاني العوضي
افتتح منتخب مصر لكرة الصالات مبارياته في كأس العرب بالتعادل مع العراق بثلاثة أهداف لكل فريق.
وانطلق كأس العرب لكرة القدم للصالات اليوم في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في السعودية وتستمر حتى يوم 28 يوليو المقبل.
وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم فاز منتخب فلسطين على السعودية بنتيجة 6-4، كما حقق المغرب الفوز على الكويت بنفس النتيجة.
وفي النتيجة الأكبر خلال البطولة حتى الآن حقق منتخب موريتانيا الفوز على الصومال بثمانية أهداف مقابل هدف واحد.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من العراق، والجزائر.
وكان منتخب المغرب قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس العرب للصالات والتي أقيمت في مصر.
نرشح لكم
خبر في الجول – ظهور اسم جاريكا ضمن المرشحين لمنتخب مصر.. وسبب ابتعاده عن الفراعنة إيطاليا ليست الأولى.. منتخبات أوروبية فاز عليها منتخب مصر طبيب المنتخب يوضح تفاصيل صورة "تليفزيون" محمد إبراهيم بعد العودة من كوريا طبيب المنتخب يرد على هل لعب صلاح مصابا ضد غينيا.. وما حدث للنني وحجازي وتريزيجيه مساعد كيروش يكشف: هناك مفاوضات لعودته إلى مصر.. وهذا موعد قراره حمد إبراهيم: ما حدث مع إيهاب جلال يوضح مدى ضعف اتحاد الكرة.. لا نحب "المحترمين" بعد رحيل إيهاب جلال.. أقصر المدد التدريبية لمدربي منتخب مصر في القرن الـ 21 خبر في الجول - كلاتنبرج المرشح الأبرز لقيادة لجنة الحكام في الموسم القادم