كرة سلة - الاتحاد السكندي يعلن تلقيه ترشيحا للمشاركة في البطولة العربية

تلقى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري خطابا رسميا من الاتحاد المصرى لكرة السلة يُشير إلى ترشيحه للنادي للمشاركة في البطولة العربية، حسبما أشار النادي عبر موقعه الرسمي.

وتقام البطولة العربية في نسختها الرابعة والثلاثين في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل في الكويت.

وقال محمد مصيلحى رئيس النادى على الموقع الرسمي للنادي: "أتقدم بالشكر التقدير لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة على تعاونهم مع نادى الاتحاد السكندري".

وأضاف "هذه البطولة دائما ما تضم نخبة مميزة رائعة من الفرق العربية، ونشعر بالفخر لوجودنا فيها".

وتأتي مشاركة زعيم الثغر ضمن الاستعدادات للموسم الجديد بقيادة المدير الفنى الجديد ميودراغ بيريسيك.

ويمتلك زعيم الثغر سجلا حافلا في البطولة، إذ يحمل سبع ألقاب في البطولة.

وخسر الاتحاد السكندري نهائي الدوري المصري للموسم الماضي أمام الأهلي بنتيجة 3-2 في مجموع المباريات.

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