سكاي: الاتفاق يقترب.. عرض جديد من إنتر لضم لوكاكو

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 21:34

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - تشيلسي

لم يستسلم إنتر ميلان بعد، واستعادة روميلو لوكاكو من تشيلسي تقترب بحسب شبكة سكاي سبورتس الإخبارية.

وقدم إنتر عرضا جديدا لـ تشيلسي مقابل سبعة ملايين يورو مع الإضافات مقابل الحصول على اللاعب معارا.

ورفض تشيلسي العرض الأول البالغ قيمته 5 مليون يورو إضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات.

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بحسب الصحيفة، فإن تشيلسي يرغب في الحصول على عشرة ملايين يورو مع إضافات للموافقة على إعارة لوكاكو.

ويقود تود بويلي مالك تشيلسي المفاوضات مع إنتر ميلان الذي يثق في قدرته على حسم الصفقة.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 115 مليون يورو ولكن المهاجم البلجيكي لم يظهر بالصورة المتوقعة له.

ولم يسجل لوكاكو سوى ثمانية أهداف في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي.

وخاض لوكاكو 44 مباراة في الموسم المنقضي وسجل 15 هدفا وصنع هدفين آخرين بجميع المسابقات.

وسجل لوكاكو 64 هدفا وصنع 16 في 95 مباراة خاضها مع إنتر قبل أن يرتدي قميص البلوز.

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