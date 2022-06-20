نحو محاولة استعادة بريقه.. نيريس إلى بنفيكا

ارتبط بالانتقال لكبار الدوري الإنجليزي قبل ثلاث سنوات وخفت نجمه بعدها. ديفيد نيريس ينتقل رسميا من شاختار دونستيك الأوكراني إلى بنفيكا البرتغالي لمحاولة إحياء مسيرته.

وسيتكلف انتقال الجناح البرازيلي 15 مليون جنيه إسترليني ليظل مع بنفيكا حتى يونيو 2027.

ولم يشارك نيريس مع شاختارمنذ انتقاله لصفوفه في يناير الماضي بسبب توتر الأجواء ثم اندلاع الحرب.

وسيحل نيريس بديلا لـ إيفرتون الذي انتقل إلى فلامينجو البرازيلي مقابل 13 مليون يورو لمدة أربع سنوات.

نيريس ارتبط اسمه بالانتقال لليفربول وتشيلسي وأرسنال وليفربول في 2019 بجانب روما وميلان في 2018.

وشارك ابن الـ25 عاما في 192 مباراة مع أياكس، سجل خلالها 53 هدفا وصنع 42 آخرين.

بجانب فوزه بثلاثة ألقاب للدوري الهولندي ولقبين للكأس.

على الصعيد الدولي، شارك نيريس في سبع مباريات مع البرازيل سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر وفاز بلقب كوبا أميركا 2019.

وأنهى بنفيكا موسمه في المركز الثالث للدوري البرتغالي، بجانب الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ليفربول.

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