بطولة ودية لناشئي إنبي في إسبانيا بمناسبة مئوية نادي بونفيرادينا

اتفق نادي إنبي على مشاركة فريق تحت 16 سنة في النادي في بطولة ودية في إسبانيا بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس نادي بونفيرادينا خلال الفترة ما بين 24 حتى 26 يونيو الجاري.

وستشهد البطولة مشاركة إنبي وبونفيرادينا بجانب كل من سيلتا فيجو وديبورتيفو لاكورونيا.

والتقى رامون خيل كاسيريس السفير الإسباني في القاهرة برفقة راؤول أوستالي ممثل رابطة لا ليجا في مصر صباح اليوم بوفد من نادي إنبي في مقر السفارة.

وشهد الاجتماع مكالمة فيديو بين كل من السفير الإسباني ومدير نادي بونفيرادينا.

وقال كاسيريس خلال المكالمة: "كرة القدم هي رياضة نعيشها بشغف ، سواء في إسبانيا أو في مصر. المنافسة الرياضية تجمعنا وتعمل على تعزيز قيم مثل العطاء والزمالة والمثابرة ، وقبل كل شيء تعمل على توحيد الشعوب. يتمتع نادي بونفيرادينا بتقاليد رياضية يبلغ عمرها مائة عام ، وسيؤدي تنظيم مسابقة كرة القدم هذه إلى تعزيز العلاقات الإسبانية المصرية الممتازة أكثر و أكثر".

وتحدث محمد غرابة المدير الرياضي لإنبي خلال الاجتماع قائلا: "في هذه المناسبة، أود أن أشكر السيد رامون خيل كاساريس على جعله هذا اللقاء ممكناً. كما أود أن أشكر السيد راؤول أوستالي والسيد خوسيه فرنانديز نييتو رئيس نادي بونفيرادينا لمنحنا هذه الفرصة لنكون أحد الأندية المشاركة في هذه البطولة التي تساهم في تنفيذ إستراتيجيتنا لتطوير أداء اللاعبين من خلال التواصل مع مدارس كرة القدم المختلفة حول العالم، وخاصة المدرسة الإسبانية، التي تتمتع بالكثير من النجاح والسبق في مجال التكوين الأمثل والتدريب لللاعبين في جميع المراحل من البراعم حتى سن الشباب".

وتابع "نأمل أن يستمر هذا التعاون المصري الإسباني في تحقيق ما نتوقعه من تطوير للكرة المصرية وإنتاج العديد من المواهب التي من شأنها إثراء كرة القدم المصرية ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال كرة القدم".

وسلط راؤول أوستالي الضوء على أهمية مشاركة نادي مصري في بطولة في إسبانيا: "هذه خطوة أخرى في رحلتنا لتقريب الدوري الإسباني لمشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم. نادي بونفيرادينا هو نادي تاريخي في الدوري الإسباني يجمع بين الولع بكرة القدم والنضال والتاريخ ، في مزيج يحتوي على جميع المكونات لجذب انتباه وعاطفة مشجعي كرة القدم في مصر".

وأتم "إن دعم السفارة لهذه المبادرة هو أيضًا دليل آخر على أهمية العلاقات بين مختلف المنظمات والمجتمع المصري".

ويعد نادي إنبي هو أول فريق مصري يشارك في بطولة من تلك النوعية في إسبانيا.