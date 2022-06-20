مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سنحدد طريقة اختيار الفرق المشاركة في إفريقيا بعد خطاب كاف بتغيير الموعد

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 18:29

كتب : هاني العوضي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن إبلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لهم بتغيير موعد إرسال أسماء الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "كاف أخطرنا بتغيير موعد إرسال أسماء الأندية المشاركة في إفريقيا".

وأضاف "وصلنا اليوم خطابين من كاف بتغيير موعد إرسال أسماء الفرق المشاركة في بطولات الأندية الإفريقية إلى 30 يوليو بدلا من 30 من شهر يونيو الجاري".

أخبار متعلقة
الزمالك يعلن عودة طارق حامد وظهوره في مقر النادي مصدر من كاف لـ في الجول: مد الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في إفريقيا طبيب الإسماعيلي يحاول تجهيز بن خماسة لمواجهتي المحلة

وأكمل "اتحاد الكرة سيتخذ القرار بشأن الطريقة التي سيتم بها اختيار الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية لأنه هو المسؤول عن مخاطبة كاف، وذلك بعد اجتماع الاتحاد".

وأتم تصريحاته "المنطقي والأكثر عدالة هو الرجوع لنقطة نهاية الدور الأول في ترتيب جدول الدوري، لأن كل الفرق وقتها لعبت ضد بعضها البعض".

وبالعودة إلى ترتيب نهاية الدور الأول في الدوري سنجد الزمالك في الصدارة ثم الأهلي في المركز الثاني، وبيراميدز في المركز الثالث وفيوتشر في المركز الرابع.

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كشف لـFilGoal.com عن مد الموعد النهائي المحدد لإرسال الاتحادات المحلية أسماء أنديتها المشاركة في البطولات الإفريقية.

ليكون 30 من شهر يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجاري. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

إعلان هام من الزمالك بشأن طارق حامد

تغيير موعد إرسال أسماء الأندية لـ كاف

موقف الأهلي من المدرب الجديد

موعد الإعلان عن انتقال ماني إلى بايرن

اتحاد الكرة الاتحاد الإفريقي دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: مد الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في إفريقيا موندو ديبورتيفو: السجن 22 شهرا لـ إيتو مع إيقاف التنفيذ بسبب التهرب الضريبي الحفل بـ المغرب.. كاف يعلن عودة جوائز الأفضل في إفريقيا كاف يعتمد 7 ملاعب مصرية لاستضافة تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2023 بيان - وزارة الرياضة تحمل اتحاد الكرة مسؤولية أزمة النهائي.. وتعلن تشكيل لجنة فرعية لبحث المديونية الرجاء يحسم دربي الوداد ويشعل صراع الدوري المغربي تقرير: استقالة شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقرير: خليلوزيتش مستمر في قيادة منتخب المغرب
أخر الأخبار
بطولة ودية لناشئي إنبي في إسبانيا بمناسبة مئوية نادي بونفيرادينا 8 دقيقة | الكرة المصرية
تنافس ثلاثي شرس.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 9 دقيقة | الكرة المصرية
كالفين رامسي.. أرنولد جديد في ليفربول ولكن 39 دقيقة | ميركاتو
من هو يوسف أسامة نبيه ناشئ الزمالك أمام الأهلي؟ 43 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: أعتقد بيرناردو سيلفا سيستمر معنا.. هدفنا كفريق أن يبقى ساعة | ميركاتو
مران الزمالك - إشادة من فيريرا باللاعبين وجلسة خاصة مع الونش ساعة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سنحدد طريقة اختيار الفرق المشاركة في إفريقيا بعد خطاب كاف بتغيير الموعد ساعة | الكرة الإفريقية
طبيب الإسماعيلي يحاول تجهيز بن خماسة لمواجهتي المحلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني 4 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري