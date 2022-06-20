مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سنحدد طريقة اختيار الفرق المشاركة في إفريقيا بعد خطاب كاف بتغيير الموعد

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن إبلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لهم بتغيير موعد إرسال أسماء الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "كاف أخطرنا بتغيير موعد إرسال أسماء الأندية المشاركة في إفريقيا".

وأضاف "وصلنا اليوم خطابين من كاف بتغيير موعد إرسال أسماء الفرق المشاركة في بطولات الأندية الإفريقية إلى 30 يوليو بدلا من 30 من شهر يونيو الجاري".

وأكمل "اتحاد الكرة سيتخذ القرار بشأن الطريقة التي سيتم بها اختيار الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية لأنه هو المسؤول عن مخاطبة كاف، وذلك بعد اجتماع الاتحاد".

وأتم تصريحاته "المنطقي والأكثر عدالة هو الرجوع لنقطة نهاية الدور الأول في ترتيب جدول الدوري، لأن كل الفرق وقتها لعبت ضد بعضها البعض".

وبالعودة إلى ترتيب نهاية الدور الأول في الدوري سنجد الزمالك في الصدارة ثم الأهلي في المركز الثاني، وبيراميدز في المركز الثالث وفيوتشر في المركز الرابع.

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كشف لـFilGoal.com عن مد الموعد النهائي المحدد لإرسال الاتحادات المحلية أسماء أنديتها المشاركة في البطولات الإفريقية.

ليكون 30 من شهر يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجاري. (طالع التفاصيل)

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