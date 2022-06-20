رومانو: ماني يوقع عقود الانتقال إلى بايرن.. وهذا موعد الكشف الطبي وإعلان الصفقة

كشف فابرزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين عن مستجدات انتقال ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وقال رومانو إن ماني بالفعل وقع اليوم الإثنين على عقود انضمامه لصفوف بايرن ميونيخ.

على أن يخضع غدا الثلاثاء للكشف الطبي الخاص بنادي بايرن ميونيخ.

وذلك قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة يوم الأربعاء المقبل.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وبات قريبا من الرحيل عن قلعة أنفيلد.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الصفقة بالتعاقد مع ماني حتى موسم 2025.

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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