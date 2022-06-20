تقرير: ليفربول لا يخطط لبيع تشامبرلين هذا الصيف

لا يخطط ليفربول لبيع أليكس أوكسليد تشامبرلين هذا الصيف، مثلما زعمت العديد من التقارير.

تشامبرلين لم يلعب في الموسم الماضي سوى 28 مباراة، معظمها كبديل، رغم أنه لم يعاني كثيرا مع الإصابات.

وذكرت جريدة ليفربول إيكو أن الحمر لا يرغبون في رحيل تشامبرلين هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن ليفربول يخطط للتعاقد مع لاعب خط وسط جديد في صيف 2023، قبل أن يقرر رحيل لاعب وسط أرسنال السابق.

ومن المتوقع أن يبدأ تشامبرلين الاستعداد مع ليفربول للموسم الجديد يوم 4 يوليو المقبل.

ويعتبر يورجن كلوب مدرب ليفربول أن تشامبرلين أحد لاعبيه المهمين.

وينتهي عقد تشامبرلين مع الريدز في الصيف المقبل.

وضم ليفربول هذا الصيف كل من المهاجم داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي والجناح فابيو كارفايو قادما من فولام، والظهير الأيمن كالفن رامزي من أبردين الاسكتلندي.

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