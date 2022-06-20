دياب: مكتسبات القمة تدفعنا لطلب زيادة الجماهير.. والأسبوع الأول من يونيو ختام الموسم المقبل

أعرب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية لكرة القدم عن سعادته بخروج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بصورة تليق بالكرة المصرية.

وكشف دياب عن الرغبة في زيادة عدد الجماهير عن العدد المتاح حاليا وهو 5 آلاف مشجع لكل مباراة.

وقال دياب عبر إذاعة ميجا إف إم: "بالنسبة لنا كرابطة فلدينا مكتسبات كثيرة جدا من مباراة القمة من الشق التنظيمي والروح الرياضية، وخرجت المباراة بصورة حضارية شرفت الكرة المصرية".

وأضاف "منذ عدة سنوات لم تخرج القمة بذلك المظهر، اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية وروح رياضية جدا وكنا نراهن على التزام الجماهير".

وكشف رئيس رابطة الأندية "بالطبع ذلك المشهد الحضاري يقوي قلب الرابطة لزيادة عدد الجماهير، بدأنا بألفين مشجع لكل مباراة ثم خمسة آلاف وعقب لقاء القمة سنسعى للوصول إلى أرقام أكبر حتى نصل للشكل الطبيعي الذي يليق بالدوري المصري".

وكانت مباراة القمة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة المؤجلة من الجولة 20 والتي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

وواصل أحمد دياب "لا توجد كرة بدون جماهير، وأتوجه بالشكر لأجهزة الدولة المصرية على تدعيمها لعودتهم خلال الموسم الحالي".

وتابع "من ضمن المكتسبات أن تقام مباراة القمة في الدورين الأول والثاني في موعدهما دون تأجيل وبقرعة غير موجهة وكل فريق على ملعبه، وهو ما لم يحدث في السنوات الأخيرة".

وأشاد دياب بجودة البث قائلا: أيضا من بين مكتسبات الرياضة المصرية جودة البث هذا الموسم وشاهدنا التصوير في لقاء القمة بما يقرب من 23 كاميرا".

وبسؤاله لماذا لم تجبر الرابطة الأندية على نظام دوري معين لتفادي الإجهاد قال: "قناعتنا منذ أول يوم كانت على الاقتراح الآخر ولكن لا يمكننا إجبار الأندية بعد انتخابك مباشرة، يجب أن تضع لائحة المسابقة أولا".

وشدد دياب "الإجهاد ليس نتيجة الموسم الحالي ولكن بسبب تلاحم عدة مواسم بينهم موسم كورونا، اتفقنا مع الأندية بعد رغبتهم في إقامة الدوري بنظامه الطبيعي أن يتم حل مشكلة خلال موسمين".

وكشف رئيس رابطة الأندية "الموسم الجديد من الدوري ينطلق في الأسبوع الأول من أكتوبر وينتهي في أول أسبوع من شهر يونيو، وجدول الدوري سيكون لموسم كامل، والموسم بعد التالي ينتهي في شهر مايو كما هو الحال في دوريات العالم".

وتابع "الحمد لله عندما نقول وعدا نوفي به مثلما قلنا إنهاء الموسم الجاري بنهاية أغسطس والجدول أفاد ذلك".

وعن كيفية تحديد المتأهلين لدوري الأبطال والكونفدرالية أجاب دياب "لا توجد تعديلات وسيتم الإعلان يوم 30 يونيو بسبب التزامنا بلائحة قارية، قبل أن تبدأ البطولة كنا نعلم ذلك لأن أغلب الدوريات انتهت".

واختتم أحمد دياب تصريحاته "صرحنا مبكرا بأن تقديم الأندية الأربعة الممثلة لمصر في بطولات إفريقيا القارية يوم 30 يونيو لتكون جميع الأندية على علم بذلك".

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