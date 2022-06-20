كوريا تنافس اليابان والإمارات وقطر وأستراليا على استضافة كأس آسيا 2023

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 16:25

كتب : FilGoal

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أعلن اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم يوم الاثنين خوض السباق لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية بأن الاتحاد الكوري لكرة القدم سيقدم ملفه لاستضافة كأس آسيا 2023 قبل الموعد النهائي في 30 يونيو.

وبدأ استقبال الطلبات يوم الاثنين من الدول المهتمة باستضافة البطولة.

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وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة، ولكن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مايو الماضي أن الصين لن تكون قادرة على تنظيم الحدث بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد أن دول اليابان والإمارات وقطر وأستراليا تهتم باستضافة البطولة.

بطولة كأس آسيا أقيمت لأول مرة في عام 1956، واستضافت كوريا الجنوبية البطولة في عام 1960.

كوريا لم تتوج بكأس آسيا إلا مرتين فقط في عامي 1956 و1960.

سيتم إقامة البطولة في شهر يونيو 2023 إذا فاز باستضافتها إحدى دول شرق آسيا، أو في يناير من العام التالي إذا فازت بالاستضافة دولة من غرب آسيا، مراعاة للمناخ في تلك الدول.

وكان من المقرر أن تستضيف 10 مدن صينية بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القرار عقب عدة مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني اعتذار الأخير لعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023.

ويحمل المنتخب القطري لقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا التي أقيمت بدولة الإمارات 2019.

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