تقرير: أوريجي ينضم إلى ميلان هذا الأسبوع

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 15:26

كتب : FilGoal

أوريجي - ليفربول - توتنام

يسافر ديفوك أوريجي إلى ميلانو هذا الأسبوع للخضوع للكشف الطبي والانضمام إلى ميلان هذا الصيف.

وانتهت قصة ديفوك أوريجي مع ليفربول بعد 8 سنوات قضاها بقميص الريدز وفقا لما أعلن النادي الإنجليزي.

سينضم المهاجم البلجيكي إلى ميلان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول، حسب موقع فوتبول إيطاليا.

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سيوقع أوريجي على عقد لمدة 4 مواسم، ويتقاضى نحو 3.5 مليون يورو كراتب سنوي.

ليفربول وجه الشكر لنجمه البلجيكي وأعلن رحيله بشكل رسمي بعد 8 سنوات للمهاجم القادم من ليل الفرنسي.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في وقت سابق عن تواصل ثلاثة أندية إيطالية وممثلي أوريجي من أجل ضم اللاعب ويأتي ميلان على رأس هذه الأندية.

أوريجي انضم من ليل لصفوف ليفربول في صيف 2014 وخرج موسم 2017-2018 معارا لـ فولفسبورج الألماني.

صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 18 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 بجميع المسابقات.

ثنائية أوريجي في شباك برشلونة في مايو 2019 ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كانت اللقطة الأبرز في مسيرة المهاجم البلجيكي مع ليفربول.

واصل أوريجي تألقه وقتها وسجل الهدف الثاني في فوز ليفربول على توتنام بنهائي دوري أبطال أوروبا ليقود الريدز لتحقيق اللقب السادس في تاريخه.

يذكر أن ليفربول أعلن أيضا رحيل لوريس كاريوس وشي أوجو وبن وودبورن عن الفريق بنهاية هذا الشهر.

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