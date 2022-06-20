مؤتمر تقديم روديجير: أردت الفوز على ريال مدريد.. وبرشلونة حاول التعاقد معي

وعد أنطونيو روديجير جماهير ريال مدريد بالتتويج بالمزيد من البطولات بعد انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق.

أنطونيو روديجر النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقدّم ريال مدريد مدافعه الألماني بشكل رسمي بعد أن خضع روديجير للكشف الطبي في المدينة الرياضية للنادي الملكي.

وصرّح روديجير في مؤتمر تقديمه: "إنه يوم مميز لنا جميعًا. أود أن أشكر والديّ لأني لم أكن لأصل هنا دونهم. لقد ساعدوني دومًا في حياتي. أود أيضًا أن أشكر الرئيس لمنحي فرصة اللعب في هذا النادي. كذلك أشكر أعضاء ريال مدريد على الترحيب الذي تلقيته. أعدكم أن أقدّم كل شيء، أريد الفوز بكل الألقاب الممكنة".

وأضاف مدافع تشيلسي السابق: "أهم شيء في ريال مدريد هو الفوز".

وكشف: "المباراة أمام ريال مدريد كانت مميزة وقوية. كانت المرة الأولى التي ألعب فيها في سانتياجو برنابيو وكانت المشاعر رائعة. وبعد الهدف الثالث الأجواء ظلت إيجابية في الملعب. عشت لحظات مميزة في تلك المباراة واليوم يوم رائع".

وأشار: "عندما لعبت أمام ريال مدريد لم أكن حاسمًا قراري بعد. هدفي كان إخراج ريال مدريد، فأنا محترف. كان من السهل عليّ التركيز في المباراة".

وتابع: "ريال مدريد يمتلك لاعبين مميزين خصوصًا في مركزي، لكني فخور بنفسي وسأضيف المنافسة، لأن ذلك مفيد للفريق، إنه تحدٍ كبير".

وقارن بين الدوريات التي لعب فيها: "لعبت في ألمانيا وتوجب هناك أن تكون سريعًا. في إيطاليا الكرة تكتيكية بشكل كبير. وفي إنجلترا الجانب البدني مهمة. بينما في إسبانيا يوجد الكثير من الجودة. إنه تحدٍ يعجبني".

واسترجع ذكريات الطفولة مع ريال مدريد: "أتذكر في طفولتي رونالدو نازاريو، كان قدوة في قريتي. أود أيضًا أن أذكر زيدان، أتذكر هدفه في ليفركوزن".

وكشف: "أول تواصل لـ ريال مدريد مع وكيلي كان في سبتمبر من العام الماضي، وفي المرة الثانية في أبريل عندما تحدثت مع أنشيلوتي. تلك كانت اللحظة الأكثر أهمية، قررت حينها اللعب لـ ريال مدريد".

وتابع: "أنشيلوتي أخبرني أنني أستطيع مساعدة الفريق، وهذا كان كافيًا لي. أدرك التنافس الموجود في ريال مدريد بالطبع".

وسُئل روديجير عما إذا كان قد تواصل مع صديقيه إدين هازراد وتوني كروس لسؤالهما عن ريال مدريد، فأوضح: "إنه قرار شخصي، لم أتحدث معهما".

وأضاف: "أحب كثيرًا الحديث والضحك والرقص، لكني في الملعب صارم للغاية ولا أمزح. أساهم بروح قتالية وقيادية في غرفة خلع الملابس، لكن روما لم تُبن في يومين. أولًا عليّ أن أتعلم اللغة الإسبانية".

وكشف عن مدافعه المفضل: "يوجد الكثير من المدافعين أصحاب المستوى المميز، لكن لو توجب عليّ اختيار واحد فسيكون بيبي. لديه صفات أعشقها. أخبروني أنه لطيف للغاية خارج الملعب، لكنه وحش داخله".

"في نهائي دوري أبطال أوروبا كنت أعرف بالفعل أنني سألعب في ريال مدريد ولذلك شجعته، ما حدث في دوري الأبطال كان مذهلًا".

وكشف سر اختيار الرقم 22: "رقمي المفضل هو 2، لكن كارباخال يرتديه. عرضوا عليّ 12 و22، واخترت 22".

وأوضح روديجير أن برشلونة كان مهتمًا بخدماته: "برشلونة كان مهتمًا باستقدامي، لكني أخبرت وكيلي أن خياري الوحيد هو ريال مدريد".

وأضاف: "عائلتي سعيدة للغاية لأنهم يدركون حجم ريال مدريد. لا يعرفون الكثير عن كرة القدم، لكنهم يعرفون ما هو ريال مدريد. وزوجتي سعيدة".

وعن مواجهة برشلونة في أول مباراة بقميص ريال مدريد: "الكلاسيكو هو أهم مباراة، ورغم أنها مباراة ودية فإننا نريد الفوز بها. أنا سعيد بلعب هذه المباراة بدلًا من مشاهدتها في التلفاز".

وشدد: "لن أقارن بين ريال مدريد وتشيلسي، كل الأندية التي لعبت لها مهمة بالنسبة لي. هناك ضغوط ولكن يجب أن نستمتع".

وأتم: "رؤية الـ 14 كأسًا لدوري الأبطال أمر مبهر، وهذا يعطيك فكرة عن هدف هذا النادي: الفوز".

























روديجير (29 عامًا) انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع البلوز.

وسبق لـ روديجير اللعب في صفوف شتوتجارت وروما قبل أن يقضي 5 مواسم مع تشيلسي توج خلالها بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويمتلك روديجير 53 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها هدفين، وتواجد في قائمة ألمانيا بكأس القارات 2017 وكأس العالم 2018 ويورو 2020.

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