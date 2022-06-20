مدرب الإسماعيلي: نعمل على تصحيح الأخطاء وودية طلائع الجيش مفيدة

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - المصري

كشف أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن عمل الجهاز الفني الفترة المقبلة على تكثيف الجوانب الهجومية.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على منافسه غزل المحلة يوم 28 من يونيو الجاري على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري.

وقال قناوي عبر موقع الإسماعيلي الرسمي: "نخوض مباراة ودية يوم الثلاثاء أمام طلائع الجيش من أجل الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين".

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وأضاف "ونهدف لتجربة أكثر من لاعب في عدة مراكز لتحقيق مزيد من المرونة التكتيكية وعلاج بعض القصور التي ظهرت في مواجهة المقاولون العرب".

وعن مباراة المقاولون العرب أجاب قناوي "دخلنا أجواء اللقاء بشكل متأخر وفقدنا الاستحواذ في النصف ساعة الأولى".

وكشف "بعد نزول عبد الرحمن مجدي وأحمد مصطفى تغير الشكل وأصبحنا أفضل نسبيا".

واختتم قناوي تصريحاته "هناك حالة حزن عقب التعادل لأن الفوز كان سيحدث معنا الفارق وسيدفعنا للأمام بجدول ترتيب الفريق لتخفيف الضغوط عن اللاعبين".

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في الدوري بـ 19 نقطة من 21 مباراة خاضهم الفريق.

ولم ينجح الإسماعيلي في تحقيق الفوز في أخر ثلاث مباريات بالدوري بتعادلين وخسارة.

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