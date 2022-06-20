كرة سلة - بعثة مصر لـ رجال وسيدات 3×3 تغادر إلى بلجيكا للمشاركة في كأس العالم

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 14:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر سلة 3×3

غادرت بعثة منتخب مصر لرجال وسيدات كرة السلة 3×3 صباح اليوم الإثنين إلى بلجيكا استعدادا لخوض كأس العالم.

وتشارك مصر للمرة الأولى في منافسات كأس العالم لكرة السلة بنظام 3×3.

وتنطلق بطولة كأس العالم 3×3 رجال وسيدات في نسختها السابعة في مدينة أنتويرب ببلجيكا في الفترة من 21 إلى 26 يونيو الجاري.

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وتضم بعثة منتخب مصر للرجال كل من محمد طه "ميدو" ورامي إبراهيم وأحمد ياسر عبد الوهاب ومعاذ أيمن.

ويقود المنتخب فنيا محمد سمير.

أما منتخب السيدات فيضم كل من هالة شعراوي وميرال أشرف وأسرار ماجد ورضوى سالم.

ويقود فريق السيدات فنيا هيثم عيد.

ويقع منتخب الرجال في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات بلجيكا وأمريكا والنمسا وسلوفينيا.

أما منتخب السيدات فيأتي في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات بولندا ومنغوليا والدومينيكان وبلجيكا.

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