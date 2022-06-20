رئيس إنتر يتحدث عن موقفه ناديه من ضم لوكاكو وديبالا

تحدث جوسيبي ماروتا رئيس نادي إنتر عن موقف ناديه من التعاقد مع روميلو لوكاكو وباولو ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية.

ديبالا أصبح لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، فيما يتطلع لوكاكو للخروج من تشيلسي الذي ينجح معه كما كان متوقعا.

وقال ماروتا في تصريحات لراديو راي: "نحاول التعاقد مع لوكاكو وديبالا، وهذا يعتمد على الوضع المالي".

وأضاف "لن نعلن عودة لوكاكو لإنتر اليوم، بالتأكيد من الممكن التعاقد مع روميلو ولكن هناك بعض الأمور التي يجب علينا حلها أولا، سنرى".

كما تحدث رئيس عن إنتر عن اهتمام توتنام بضم لاوتارو مارتينيز قائلا "لاوتارو لاعب مهم في خططنا للموسم الجديد".

ويسعى إنتر لإقناع تشيلسي بالتخلي عن خدمات روميلو لوكاكو لمدة موسم على سبيل الإعارة، حسب تقارير إيطالية.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 115 مليون يورو ولكن المهاجم البلجيكي لم يظهر بالصورة المتوقعة له.

وأشارت التقارير إلى أن إنتر قدم عرضا جديدا لتشيلسي من أجل استعارة لوكاكو بعدما رفض الزرق العرض الأول البالغ قيمته 5 مليون يورو إضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات.

ولم يسجل لوكاكو سوى 8 أهداف في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي.

وخاض لوكاكو 44 مباراة في الموسم المنقضي وسجل 15 هدفا وصنع هدفين آخرين بجميع المسابقات.

وسجل لوكاكو 64 هدفا وصنع 16 في 95 مباراة خاضها مع إنتر قبل أن يرتدي قميص البلوز.

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بينما أعلن يوفنتوس رحيل نجمه ديبالا بعد انتهاء عقده هذا الصيف.

ورحل ديبالا عن يوفنتوس بعد 7 مواسم قضاها في صفوف البيانكونيري ولم يتفق الطرفين على تجديد التعاقد.

قبل أيام، ذكرت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن ماروتا اجتمع مع خورخي أنطون وكيل أعمال ديبالا، كان اللقاء إيجابيا بين الطريقين.

وانتقل باولو ديبالا لصفوف يوفنتوس من باليرمو في 2015 ليشارك مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ديبالا مع يوفنتوس بلقب الدوري خمس مرات وأربعة للكأس وثلاثة لكأس السوبر.

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