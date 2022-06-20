مدافع الجزائر ينضم إلى بطل الدرجة الثانية بالسعودية

أعلن نادي الخليج السعودي يوم الإثنين ضم الجزائري جمال بلعمري في صفقة انتقال حر.

الدولي الجزائري البالغ من العمر 32 عاما وقع على عقود انضمامه للفريق الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين.

في أبريل الماضي، فسخ بلعمري تعاقده بشكل رسمي مع قطر القطري بالتراضي وبات لاعبا حرا.

وشارك مع قطر القطري في 30 مباراة بالموسم الماضي، وسجل هدفين.

يذكر أن بلعمري توج بلقب أمم إفريقيا 2019 ولقب كأس العرب 2021 مع المنتخب الجزائري.

أول المحـاربين وصل 🥷🏻 H A L A J A M A L pic.twitter.com/kCInoqXHRv — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) June 20, 2022

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد أشارت قبل أسابيع إلى أن نادي أهلي جدة اهتم بضم بلعمري.

وأضافت الرياضية أن بلعمري نفى وجود بند يمنع انتقاله إلى أي نادي سعودي إلا بموافقة الشباب ناديه الأسبق.

وأوضحت الصحيفة أن هذا البند غير معترف به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأن اللاعب يمكنه العودة لدوري المحترفين دون الرجوع لنادي الشباب.

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