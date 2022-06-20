مدافع الجزائر ينضم إلى بطل الدرجة الثانية بالسعودية

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 13:29

كتب : FilGoal

هدف جمال بلعمري في السودان

أعلن نادي الخليج السعودي يوم الإثنين ضم الجزائري جمال بلعمري في صفقة انتقال حر.

جمال بلعمري

النادي : نادي قطر

جمال الدين بلعمري

النادي : نادي قطر

قطر
الخليج

الدولي الجزائري البالغ من العمر 32 عاما وقع على عقود انضمامه للفريق الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين.

في أبريل الماضي، فسخ بلعمري تعاقده بشكل رسمي مع قطر القطري بالتراضي وبات لاعبا حرا.

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وشارك مع قطر القطري في 30 مباراة بالموسم الماضي، وسجل هدفين.

يذكر أن بلعمري توج بلقب أمم إفريقيا 2019 ولقب كأس العرب 2021 مع المنتخب الجزائري.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد أشارت قبل أسابيع إلى أن نادي أهلي جدة اهتم بضم بلعمري.

وأضافت الرياضية أن بلعمري نفى وجود بند يمنع انتقاله إلى أي نادي سعودي إلا بموافقة الشباب ناديه الأسبق.

وأوضحت الصحيفة أن هذا البند غير معترف به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأن اللاعب يمكنه العودة لدوري المحترفين دون الرجوع لنادي الشباب.

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