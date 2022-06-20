رئيس إنتر يعلن ضم أونانا ومخيتاريان

أعلن جوسيبي ماروتا رئيس نادي إنتر ضم هنريك مخيتاريان لاعب روما وأندريه أونانا حارس إلى فريقه.

وقال ماروتا في تصريحات لراديو راي: "يمكنني أن أؤكد أننا تعاقدنا مع أندريه أونانا وهنريك مخيتاريان في صفقة انتقال حر".

وأضاف "أنهينا الصفقتين بنجاح".

ولم يعلن إنتر عن الصفقتين حتى الآن عبر موقعه الرسمي.

في يناير الماضي تم السماح لأندريه أونانا بمغادرة معسكر منتخب الكاميرون قبل أيام من انطلاق بطولة أمم إفريقيا للتوقيع مع إنتر.

وقتها قال مصدر من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم لـFilGoal.com إن "اللاعب أنهى كل شيء مع إنتر ميلان وسيوقع عقدا مدته 5 سنوات".

أونانا انتهى تعاقده مع أياكس بنهاية الموسم المنصرم وكان حرا في التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني منذ يناير الماضي.

الحارس الكاميروني كان قد تم إيقافه لمدة 9 أشهر بسبب إيجابية عينة تحليله للمنشطات ولكنه عاد بعد انتهاء فترة إيقافه وشارك مع أياكس والكاميرون.

وكان فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت قد أوضح قبل أسابيع أن مختياريان يستعد لتوقيع عقود انتقاله إلى إنتر حتى يونيو 2024.

الأرميني سيحل محل أرتورو فيدال الذي سيغادر إنتر هذا الصيف كما هو متوقع.

وأغلق ميختاريان الباب في وجه ناديه روما بشأن تجديد تعاقده وقرر خوض تجربة جديدة.

وينتهي تعاقد اللاعب الأرميني مع نادي العاصمة الإيطالية بنهاية شهر يونيو الجاري ويحق له الانتقال لأي ناد آخر مجانا.

وحاول روما خلال الأشهر الأخيرة الوصول لحل وسط مع مخيتاريان كي يجدد تعاقده دون أن ينجح في ذلك.

وكانت صحيفة " كوريري ديللو سبورت" قد أشارت إلى أن إنتر سيدفع لمخيتاريان 3.5 مليون يورو على مدار عامين وهو العرض الذي لم يستطع روما تقديمه.

وانضم مخيتاريان إلى روما قادما من أرسنال في صيف عام 2019 وشارك في 116 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 28 آخرين.

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