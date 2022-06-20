اسكواش - موعد مباريات السلسلة الختامية المقامة في مصر

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش موعد مباريات السلسلة الختامية المقامة في مول العرب بمصر.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في الفترة من 21 إلى 26 من شهر يونيو الجاري في مول العرب.

وتنظم مصر بطولة السلسلة الختامية للمرة الرابعة على التوالي، وكان الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر حصد النسخة السابقة.

وجاءت المجموعات كالآتي:

الرجال:

المجموعة الأولى: علي فرج (مصر) - دييجو إلياس (بيرو) - محمد الشوربجي (إنجلترا) - مازن هشام (مصر)

المجموعة الثانية: بول كول (نيوزلندا) - مصطفى عسل (مصر) - طارق مؤمن (مصر) - جويل ماكين (ويلز)

السيدات:

المجموعة الأولى: نوران جوهر (مصر) - أماندا صبحي (أمريكا) - جويل كينج (نيوزلندا) - جينا كينيدي (إنجلترا)

المجموعة الثانية: نور الشربيني (مصر) - هانيا الحمامي (مصر) - سارة جان بيري (إنجلترا) - روان العربي (مصر).

وجاءت المباريات كالآتي:

الثلاثاء 21 يونيو:

نور الشربيني (مصر) × سارة جان بيري (إنجلترا) "7:00 مساء"

مازن هشام (مصر) × محمد الشوربجي (إنجلترا) "7:30 مساء"

جويل كينج (نيوزلاندا) × جيورجينا كينيدي (إنجلترا) "8:15 مساء"

طارق مؤمن (مصر) × بول كول (نيوزلاندا) "8:45 مساء"

هانيا الحمامي (مصر) × روان العربي (مصر) "9:30 مساء"

مصطفى عسل (مصر) × جويل ماكين (ويلز) "10:00 مساء"

الأربعاء 22 يونيو:

نوران جوهر (مصر) × أماندا صبحي (أمريكا) "7:00 مساء"

علي فرج (مصر) × دييجو إلياس (بيرو) "7:30 مساء"

نور الشربيني (مصر) × روان العربي (مصر) "8:15 مساء"

جويل ماكين (ويلز) × بول كول (نيوزلاندا) "8:45 مساء"

هانيا الحمامي (مصر) × سارة جان بيري (إنجلترا) "9:30 مساء"

مصطفى عسل (مصر) × طارق مؤمن (مصر) "10:00 مساء"

الخميس 23 يونيو:

نوران جوهر (مصر) × جيورجينا كينيدي (إنجلترا) "7:00 مساء"

دييجو إلياس (بيرو) × محمد الشوربجي (إنجلترا) "7:30 مساء"

جويل كينج (نيوزلاندا) × أماندا صبحي (أمريكا) "8:15 مساء"

علي فرج (مصر) ×مازن هشام (مصر) "8:45 مساء"

هانيا الحمامي (مصر) × نور الشربيني (مصر) "9:30 مساء"

مصطفى عسل (مصر) × بول كول (نيوزلاندا) "10:00 مساء"

الجمعة 24 يونيو:

نوران جوهر (مصر) × جويل كينج (نيوزلاندا) "7:00 مساء"

مازن هشام (مصر) × دييجو إلياس (بيرو) "7:30 مساء"

أماندا صبحي (أمريكا) × جيورجينا كينيدي (إنجلترا) "8:15 مساء"

علي فرج (مصر) × محمد الشوربجي (إنجلترا) "8:45 مساء"

سارة جان بيري (إنجلترا) × روان العربي (مصر) "9:30 مساء"

طارق مؤمن (مصر) × جويل ماكين (ويلز) "10:00 مساء"

وتقام مباريات نصف النهائي يوم السبت 25 يونيو بينما النهائي يوم الأحد المقبل.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي وتقام المباريات حتى نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بشوطين يفوز باللقاء.

وتهيمن مصر على لقب البطولة في أخر أربع نسخ على مستوى السيدات بينما على مستوى الرجال فتهيمن مصر على لالقب في أخر خمس نسخ.

وانطلقت منافسات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم عام 1993 على مستوى الرجال، بينما منافسات السيدات انطلقت لأول مرة في 2011.

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