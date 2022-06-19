رئيس مانشستر يونايتد يقتحم استعدادات الجماهير المحتجة: حرقنا مليار جنيه استرليني.. والمال موجود

فاجأ ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، مشجعي الفريق الذين كانوا يستعدون لاحتجاج منظم خارج منزله، بدخول الحانة التي تجمعوا فيها قبل الاحتجاج.

وتم تصوير جزء من هذه المحادثة –بدون علم أرنولد- ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر أرنولد البالغ من العمر 51 عاما وهو يقول إن يونايتد "حرق" قرابة مليار جنيه إسترليني على اللاعبين خلال الأعوام القليلة الماضية.

كما أوضح أن المال الذي يريد المدير الفني الجديد إريك تين هاج والمدير الرياضي جون مورتو إنفاقه موجود بالفعل.

ومن المعروف لوسائل الإعلام الإنجليزية أن المفاوضات مستمرة مع برشلونة لضم لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

ولم يفز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي منذ 2013، ولم يفز بأي بطولة منذ 2017، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وهو الموسم الذي شهد إقالة أولي جونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مدربا مؤقتا بدلا منه.

ووصف أرنولد الموسم الماضي بالكابوس، كما انتقد احتجاجات الجماهير التي شهدتها بعض مباريات الفريق، وأشهرها تأجيل مباراة يونايتد وليفربول في مايو 2021 بسبب الاحتجاجات على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وفي يناير 2020 تعرض نائب رئيس النادي التنفيذي السابق إد وودوارد لهجوم من الجماهير على منزله.

يذكر أن أرنولد تولى منصب الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر في بداية فبراير 2022 عقب رحيل وودوارد.

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