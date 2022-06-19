رئيس مانشستر يونايتد يقتحم استعدادات الجماهير المحتجة: حرقنا مليار جنيه استرليني.. والمال موجود

الأحد، 19 يونيو 2022 - 18:15

كتب : FilGoal

ريتشارد أرنولد رئيس مانشستر يونايتد التنفيذي

فاجأ ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، مشجعي الفريق الذين كانوا يستعدون لاحتجاج منظم خارج منزله، بدخول الحانة التي تجمعوا فيها قبل الاحتجاج.

وتم تصوير جزء من هذه المحادثة –بدون علم أرنولد- ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر أرنولد البالغ من العمر 51 عاما وهو يقول إن يونايتد "حرق" قرابة مليار جنيه إسترليني على اللاعبين خلال الأعوام القليلة الماضية.

أخبار متعلقة
ذا أثليتك: إريكسن يحبط مانشستر يونايتد ديلي ميل: نوتنجهام فورست يتفق مع يونايتد على ضم حارسه سكاي: يونايتد يتمسك بـ دي يونج.. ويستفسر عن ثنائي أياكس مفاجأة.. ذا أثليتك: مانشستر يونايتد قدم عرضا لضم إريكسن

كما أوضح أن المال الذي يريد المدير الفني الجديد إريك تين هاج والمدير الرياضي جون مورتو إنفاقه موجود بالفعل.

ومن المعروف لوسائل الإعلام الإنجليزية أن المفاوضات مستمرة مع برشلونة لضم لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

ولم يفز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي منذ 2013، ولم يفز بأي بطولة منذ 2017، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وهو الموسم الذي شهد إقالة أولي جونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مدربا مؤقتا بدلا منه.

ووصف أرنولد الموسم الماضي بالكابوس، كما انتقد احتجاجات الجماهير التي شهدتها بعض مباريات الفريق، وأشهرها تأجيل مباراة يونايتد وليفربول في مايو 2021 بسبب الاحتجاجات على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وفي يناير 2020 تعرض نائب رئيس النادي التنفيذي السابق إد وودوارد لهجوم من الجماهير على منزله.

يذكر أن أرنولد تولى منصب الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر في بداية فبراير 2022 عقب رحيل وودوارد.

اقرأ أيضا:

اختبر معلوماتك عن مباراة القمة

يحيى خالد يخسر برونزية أوروبا رغم تألقه

مصر تفوز بـ 14 ميدالية في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال

قرار من اتحاد السلة بشأن الجمهور

نتيجة "طفل الإسماعيلي" في اختبارات الأهلي

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ريتشارد أرنولد إريك تين هاج
نرشح لكم
بعد ضم ثالث صفقاته.. كلوب: ليفربول بيئة مثالية لرعاية مواهب اللاعبين الشباب ذا أثليتك: تشيلسي واثق من التعاقد مع ستيرلينج مدافع ليفربول الجديد: لا يوجد سبب يمنعني من الانضمام إلى الفريق الأول مهاجم ليفربول الجديد يكشف معاناته الشديدة مع الفقر أيام الصغر ليفربول يعلن ثالث صفقاته هذا الصيف ذا أثليتك: إريكسن يحبط مانشستر يونايتد سكاي: لا مزيد من نقاط الضعف.. مانشستر سيتي يستهدف ضم كوكوريا رومانو: بعد رسالته الوداعية.. أكرد على أعتاب الدوري الإنجليزي والإعلان الرسمي قريب
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد الفرنسي: مبابي فكر في الاعتزال الدولي.. واللاعب يرد 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي - أفشة وعبد القادر أساسيان.. وتاو يجاور شريف في الهجوم أمام الزمالك 52 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - نيمار أساسي.. وثلاثي دفاعي أمام الأهلي 56 دقيقة | الكرة المصرية
رابطة الأندية ترد على طلب الزمالك بشأن ملعب القمة.. ومطالبة وزارة الرياضة بالتحقيق ساعة | الكرة المصرية
مباشر قمة الدوري - الأهلي يتحدى الزمالك.. الكشف عن تشكيل الفريقين ساعة | الكرة المصرية
بيان - الجونة يحتج على التحكيم أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
كوريير ديلو سبورت: بنفيكا ينافس برشلونة ويوفنتوس على ضم دي ماريا ساعة | الكرة الأوروبية
تنس – أنس جابر تكتب التاريخ وتحصد لقب بطولة برلين.. وتخطف القلوب بعد المباراة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 4 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال