الحفل بـ المغرب.. كاف يعلن عودة جوائز الأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن جوائز الأفضل في إفريقيا.

الجائزة كانت قد ألغيت في العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار كاف في بيانه إلى أن حفل تقديم الجوائز ستقام في المغرب يوم 21 يوليو المقبل قبل يومين من نهاية كأس الأمم الإفريقية للسيدات.

وقال كاف إن الاختيارات ستتم بناء على أداء اللاعبين خلال الفترة ما بين شهر بستمبر 2021 حتى يوليو 2022.

وسيتم تحديد الفائزين من خلال اختياراة قادة المنتخبات والمدربين، والصحفيين المختارين، ومجموعة من الدراسات الفنية وبعض أساطير الكرة الإفريقية.

وكانت النسخة الماضية قد أقيمت عام 2019 في مدينة الغردقة بمصر وتوج بها ساديو ماني كأفضل لاعب في إفريقيا، بينما حصلت أسيسات أوشوالا على جائزة أفضل لاعبة.

اقرأ أيضا

ليفربول يعلن ثالث صفقاته

20 كاميرا لنقل مباراة القمة

أبرز أرقام القمة في القرن الـ 21

هشام صلاح يوضح حقيقة عروض الأهلي والزمالك