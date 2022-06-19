التلفزيون: 20 كاميرا لنقل قمة الدوري.. وأقوى عربة إذاعة خارجية في الشرق الأوسط

الأحد، 19 يونيو 2022 - 10:49

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي

كشف محمد إبراهيم المشرف على البرامج الرياضية في التلفزيون المصري عن تفاصيل البث التلفزيوني لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري.

وقال إبراهيم لقناة الحياة: "سيتم نقل مباراة القمة بـ20 كاميرا وبواسطة الوحدة 23-4K وأيضا كاميرا طائرة وأخرى معلقة".

وأضاف "مباراة القمة سيتم نقلها بواسطة أقوى عربة إذاعة خارجية في الشرق الأوسط لضمان مشاهدة أعلى دقة ممكنة على الشاشات".

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وواصل "يجب أن نؤكد مجددا أن مخرج المباراة ليه له علاقة بحالات الـVAR".

واستمر في تصريحاته "هناك طفرة في نقل مباريات كرة القدم في مصر خلال الموسم الجاري عن المواسم السابقة".

وأتم "تم وضع نظام كامل لنقل المباراة وهناك أكثر من مخرج سيعملون جمعيا وفقا لهذا النظام وكل منهم سينفذ الأدوار المكلف بها".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، في الجولة الـ20 من الدوري، وتقام المباراة في ملعب الأهلي we السلام.

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