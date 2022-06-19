هشام صلاح: لا أعرف شيئا عن عروض الأهلي والزمالك

شدد هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري على أن تركيزه في الوقت الحالي ينصب مع فريقه للظهور بشكل أفضل في الدوري وتحقيق نتائج تساعد زعيم الثغر على استعادة مكانته المعروفة.

وقال هشام صلاح عبر قناة أون تايم سبورتس ردا على تقارير رغبة الأهلي والزمالك وبيراميدز في ضمه قائلا: "كل تركيزي مع الاتحاد السكندري ولا أعرف أي شيء عن هذه العروض".

وأضاف "يتبقى في تعاقدي مع الاتحاد 3 مواسم والإدارة هي التي تحدد مستقبلي".

وواصل "لم يتحدث معي أي شخص في أي عروض وأركز فقط مع الفريق حاليا وأعتذر للجمهور عن أي سوء تفاهم حدث".

وأتم تصريحاته "الانتصار على المقاصة جاء في توقيت مهم جدا وحققنا أقصى استفادة من المعسكر السابق خلال التوقف الدولي".

هشام صلاح الظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عاما لعب مع الاتحاد السكندري 18 مباراة في الدوري هذا الموسم صنع خلالها هدفا.

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