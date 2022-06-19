ليفربول يعلن ثالث صفقاته هذا الصيف

أعلن ليفربول حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية بضم كالفن رامزي الظهير الأيمن لأبردين الاسكتلندي.

ليفربول نجح في ضم داروين نونيز مهاجم بنفيكا وفابيو كارفايو جناح فولام الشاب هذا الصيف.

وأوضح ليفربول عبر موقعه أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما سيرتدي القميص رقم 22.

ووقع رامزي عقدا يمتد لـ5 مواسم مع الحمر.

وأوضح تقرير B.B.C أن ليفربول وافق على دفع مبلغ 4.2 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني كإضافات، ونسبة 17.5% من عائد بيعه لفريق آخر.

وأضاف التقرير إلى أن ليفربول لا يخطط لإعارة اللاعب.

وأشارت بعض التقارير إلى أن صفقة رامزي قد تكون الأخيرة لليفربول هذا الصيف.

رامزي سيكون بديلا لترينت ألكسندر أرنولد في مركز الظهير الأيمن.

وكان ليدز يونايتد مهتما بضم برامزي، الذي يلعب مع منتخب اسكتلندا تحت 21 عاما.

ورغم أن اللاعب الشاب قد يجد طريقه إلى الفريق الأول أسرع في ليدز، غير أنه فضل الانضمام لليفربول.

مركز الظهير الأيمن بليفربول يشغله ترينت ألكسندر أرنولد ويساعده جو جوميز.

ولعب رامزي 33 مباراة مع أبردين الموسم المنصرم بمختلف المسابقات، سجل هدفا وصنع 9.

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