فيوتشر يفسد عودة فييرا إلى الدوري بالفوز بثنائية على إنبي

استعاد فيوتشر الانتصارات بالفوز على إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة 22 من الدوري المصري.

سجل هدفا فيوتشر: أحمد رفعت ومحمد رضا، بينما سجل دينوبيتر جود هدف إنبي.

وعاد فيوتشر لتحقيق الفوز في الدوري من جديد بعد تعادلين ضد بيراميدز وإيسترن كومباني.

بداية غير جيدة للبرازيلي جورفان فييرا في ظهوره الأول مع إنبي خلفا لحلمي طولان.

البرازيلي يمتلك العديد من الخبرات في الدوري المصري بقيادة الزمالك والإسماعيلي وسموحة من قبل، وعاد مرة أخرى لأول منذ 2018.

وعزز علي ماهر موقعه في المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 22 مباراة.

بينما توقف رصيد إنبي عند 26 نقطة من 22 مباراة، ودون انتصار في آخر 5 مباريات منذ الفوز على الزمالك.

التشكيل

دفع جورفان فييرا بمصطفى شلبي وجون إيبوكا في هجوم الفريق.

فيما بدأ ثلاثي منتخب مصر، أحمد رفعت وأحمد عاطف وعمر كمال عبد الواحد في تشكيل فيوتشر.

وصف المباراة

أشهر محمد معروف بطاقة صفراء مبكرة للغاية لمصطفى شكشك لاعب إنبي إثر تدخل قوي على أحمد رفعت في الدقيقة الثالثة.

وبعد 4 دقائق فقط احتسب الحكم ركلة جزاء عقب مطالعة تقنية الفيديو، انبرى لها أحمد رفعت وسجلها في الشباك على يمين محمود جاد الذي كاد يتصدى لها.

هدف هو الثامن لرفعت في الدوري الموسم الجاري ومنفردا بصدارة هدافي فريقه.

في الدقيقة 24 سدد أحمد عاطف كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمود جاد.

ومع مرور نصف ساعة، مرت تسديدة عمر كمال بعد توغل فردي بجوار القائم.

وفي الدقيقة 36 انطلق محمد رضا من منتصف الملعب حتى منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية سكنت شباك جاد معلنة الهدف الثاني لفيوتشر.

ووصل رضا لهدفه الرابع في الدوري الموسم الجاري معادلا ما سجله في 3 مواسم مع وادي دجلة من قبل.

الشوط الثاني شهد محاولات من الفريق البترولي لتسجيل هدف تقليص الفارق.

وأهدر أحمد عاطف فرصة إنهاء اللقاء بتسجيل الهدف الثالث بعدما انفرد من بعد منتصف الملعب لكن تسديدته تألق محمود جاد وتصدى لها.

وفي الدقيقة 82 استطاع البديل النيجيري دينوبيتر تقليص الفارق في الدقيقة 82 مستغلا تشتت دفاع فيوتشر أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء، تحصل محمد فاروق على ركلة جزاء لصالح فيوتشر.

ركلة جزاء هي الـ12 التي تحتسب على إنبي في الدوري الموسم الحالي كأكثر فريق ارتكب أخطاءً أدت لركلات جزاء متفوقا على سموحة.

سدد أحمد رفعت وتألق محمود جاد في التصدي لركلة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز فيوتشر.

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